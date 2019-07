Slovenska vojska letos trikrat prestrezala letala, eno 'ušlo' na Hrvaško

Slovenija ima za namene zaščite slovenskega zračnega prostora, ki jo izvaja 152. letalska eskadrilja iz Cerkelj na Krki, v pripravljenosti oborožene pilatuse PC-9 "Hudournike". Ti morajo biti pripravljeni poleteti v samo nekaj minutah, v kolikor pride zahteva od pristojnih organov, da je prestrezanje vojske obvezno. Kot so nam sporočili iz vojske, gre za"nacionalni sistem varovanja zračnega prostora, ki je komplementaren Natovemu sistemu varovanja zračnega prostora (Air Policing) in ima kot tak lastna sredstva, poveljniško strukturo in vladnega pooblaščenca."

Slovenija je tudi zadnja schengenska država pred Jadranskim morjem za potnike, ki bi prihajali iz Srednje ali vzhodne Evrope, zato se pogosto ustavijo v Portorožu ali Mariboru, kjer opravijo formalni postopek za prehod meje in odidejo proti jugu. Lahko se zgodi, da kakšno letalo krši slovenski zračni prostor ali leti v območju, kjer je to začasno prepovedano: omejitve so recimo v bližini mednarodnih letališč, jedrske elektrarne Krško ali vadbenega območja v občini Postojna. Kot so nam potrdili v Slovenski vojski, so letos morali posredovati trikrat, leta 2018 pa niti enkrat. Potrdili so nam, da je v vseh treh primerih šlo za letala splošnega letalstva, torej razne cessne, piperje ali kaj podobnega, ki jih najbolj pogosto upravljajo t. i. "vikend piloti".

Po naših informacijah so dve letali prestregli brez težav, tretje pa je zaradi dolgega postopka in stopnjevanja nevarnosti do danega ukaza že bilo blizu hrvaške meje, zato ga pilatus ni uspel dohiteti in so ga kasneje prestregla hrvaška letala. Iz vojske so nam sporočili:"V vseh treh primerih se je sistem odzval skladno z zakonodajo in predpisi, naloga je bila uspešno opravljena. Izraza "neuspešno" prestrezanje ne uporabljamo. Pri izvajanju nalog se lahko zgodi, da zaradi kratke razdalje med državnimi mejami letalo prej vstopi v zračni prostor druge države, kjer ga prevzamejo njihovi organi."