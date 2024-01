Slovenska vojska obeležila dan slovenskega vojaškega letalstva

Vojaškim letalcem je čestital ob prazniku in spomnil, da je bilo 28. decembra 1993 na območju Karavank izvedeno prvo reševanje z vojaškim helikopterjem, so ga navedli v Slovenski vojski (SV).

Po Gaubetovih besedah vojaški helikopterji z vsemi razpoložljivimi zmogljivostmi delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, v zadnjih dveh letih pa so vse sile usmerili v pomoč pri obsežnih požarih in poplavah. V letu 2023 so tako za potrebe reševanj, nujnih medicinskih prevozov in poplav prepeljali rekordno število, 1212 oseb in pri tem naleteli 1018 ur.

Tudi v tem letu so pred zračnimi silami zahtevne naloge, saj so na vojaškem letališču Cerklje ob Krki začeli rekonstrukcijo glavne vzletno-pristajalne steze ter več letaliških ploščadi, je dodal. Ob tem pa posodabljajo tudi letala in helikopterje ter floto in tako zagotavljajo ustrezne pogoje za kakovostno delo in vrhunsko usposobljen kader. Poveljnik 15. polka vojaškega letalstva, polkovnik Janez Gaube, je prepričan, da bodo s tem vzbudili interes mladih za vstop v vojaške vrste.