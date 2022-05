Slovenska vojska obeležuje svoj dan, osrednja slovesnost bo v Ljubljani

SV obeležuje svoj praznik v spomin na 15. maj 1991, ko se je na Igu in v Pekrah začelo usposabljanje prve generacije nabornikov.

Danes pripadniki SV izvajajo poslanstvo obrambe nedotakljivosti in celovitosti državnega prostora. SV je zato eden izmed temeljev državotvornosti, samobitnosti in identitete države, naroda in družbe ter njihove varnosti, so v vojski zapisali v vabilu na osrednjo slovesnost ob prazniku.

S postrojem pripadnic in pripadnikov bo dopoldne potekala v ljubljanski vojašnici Edvarda Peperka. Slavnostni govornik bo predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. Ob tej priložnosti bo tudi slovesno povišal namestnika načelnika Generalštaba SV brigadirja Romana Urbanča v čin generalmajorja. Slovesnosti se bo med drugim udeležil tudi predsednik DS Alojz Kovšca, zbrane pa bosta nagovorila minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle, Matej Tonin in načelnik generalštaba SV Robert Glavaš.

Slednji je v nagovoru pripadnicam in pripadnikom SV, ki so ga objavili na spletni strani SV, zapisal, da se ob letošnjem prazniku ozirajo v preteklo leto, leto pandemije in spremenjenega varnostnega okolja na stari celini.