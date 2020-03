Slovenska vojska posodablja opremo, a večjih investicij še ni

Slovenska vojska je predstavila načrt urjenj za leto 2020 in investicije v letu 2019. Presenečenj ni, večina vaj bo podobnih, kot smo bili jih vajeni v preteklih letih, investicije pa so znašale 30 milijonov evrov. Za vojsko, ki se je leta soočala z velikim varčevanjem, je to premalo, saj bodo potrebne večje investicije, da bi lahko izpolnjevali vse naloge in obljube.

V letu 2020 bo Slovenska vojska izvedla 17 vaj in 43 različnih uposabljanj na domačih tleh, 27 vaj in 3 uposabljanj, pa bodo izvedli v tujini, so predstavili. Poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Milan Žurmanje na predstavitvi tudi dejal, da ni nobena skrivnost, da se vojska sooča s kadrovskimi izivi. "V silah Slovenske vojske smo od leta 2017 manjši za približno 480 pripadnikov in pripadnic,"je dejal. Nadaljeval je, da pričakuje, da se bo ta trend spremenil. Kadrovske težave v Slovenski vojski so ena večjih težav s katerimi se soočajo, poveljstvo sil ima tako na voljo približno 5.300 pripadnikov v stalni sestavi. Brez pogodbene rezerve vojska kmalu ne bo uspela več izpolnjevati vseh nalog, ki jih morajo izvajati, predvsem če se bo negativni trend nadaljeval.

Brigadir Milan Žurman, poveljnik sil. FOTO: Miro Majcen

Vojska je seveda odvisna od ukazov, ki jih dobi s strani Generalštaba Slovenske vojske, to pa dobi usmeritve oziroma navodila od ministrstva za obrambo oziroma vlade. Vojska tako, poleg vaj, izvaja različne naloge, med drugim za potrebe helikopterske nujne medicinske pomoči, v pripravljenosti ima hitre odzivne sile v Sloveniji ... v sodelovanju s policijo so prisotni tudi pri varovanju državne meje, kjer je imajo dnevno angažiranih med 170 in 190 vojakov. Slovenska vojska ima občasno tudi težave pri izvajanju vaj, predvsem z zagotavljanjem števila vojakov, zato so nekatere prilagojene.

FOTO: 24ur.com

30 milijonov investicij v letu 2019 Slovenska vojska je v letu 2019 za modernizacijo in zaloge imela na voljo 30 milijonov evrov, a večjih nakupov tu ni bilo. Leta varčevanja na plečih vojakov je prineslo svoje, zato vojska investicijske cikle mora prilagajati z dokupovanjem nujne opreme, zalog orožja in nakupom nove opreme, ki jim omogoča delovanje z moderno opremo. Ta znesek je tako velik približno 10 odstotkov celotnega denarnega toka za potrebe vojske, kar pa ni dovolj, saj naj bi po moderni vojaški doktrini za potrebe investicij porabili približno 20 odstotkov denarja in še 10 odstotkov za tekočo porabo in menjavo iztrošene opreme. Vaje v letu 2020

Ker se je vojsko leta zanemarjalo, bi ta odstotek verjetno moral biti še višji, da bi vojska lahko kupila dovolj vozil, opreme, nabojev , da bi lahko zagotavljala vse, kar smo že večkrat obljubili zvezi Nato. Polkovnih Leon Holc, načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti na generalštabu, je dejal, da so v letu 2019 imeli kar nekaj novih pridobitev. "Ena od pomembnih je oklepnik za potrebe enot za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) 6x6, sistem za odkrivanje oseb in plovil pod vodno gladino, tehnološka oprema vadbišča in strelišča Bač, investicija v inženirske enote," so bile samo nekatere od novosti. Nove robotske tarče omogočajo bolj dinamično vajo

FOTO: Miro Majcen

Na tabeli je možno videti, da je večina opreme za vsakodnevno normalno delovanje vojske, avtobusi, terenska vozila, vozila za prevoz hrane in optika za nočno opazovanje. Resnih nakupov vojaške opreme ni bilo, gre za večinoma podporno opremo, ki so jo skozi leta varčevanja morali postaviti na stranski tir. "Zastarele Puche, Mercedese, zamenjujemo za Toyote. 98 teh vozil je prišlo v enote Slovenske vojske, v štirih izvedenkah," je delal Holc. Cena teh vozil je bila približno 14 milijonov evrov. Vojska je za potrebe prevoza vojakov kupila tudi štiri nove avtobuse, gradbene stroje in stroje za urejanje letaliških površin. "Drugi del nabavljene opreme je namenjen za uposabljanje,"še pravi Holc. Tako so uredili kontejnersko naselje, ki simulira urbano okolje, posodobili strelišča in dobili sistem robotskih tarč, katerega so tudi predstavili prisotnim novinarjem.

FOTO: Miro Majcen

V letu 2020 in 2021 bo vojska tako nadaljevala z investicijami, med najpomenejšimi je nakup protioklepnega sistema Carl Gustaf 84mm. Gre za netrzajni top švedske izdelave, ki omogoča pehoti delovanje tako proti tankom, oklepnikom, kot tudi bunkerjem in nasprotnikovi pehoti, saj lahko uporablja različne bojne glave. Druga pomembnejša pridobitev, ki naj bi prišla konec leta 2021 oziroma v začetku 2022, pa so bojna kolesna vozila LKOV 4x4 (JLTV), v javnosti bolj poznani kot Oshkosh. Ta nakup bo med večjimi, ostali napovedani nakupi se bodo bolj osredotočali na opremo za vojaka, elektronsko izvidovanje in bojevanje ter dokup in zamenjave vojaške opreme, kateri poteče življenski cikel.

Polkovnik Leon Holc: "Zastarele Puche, Mercedese, zamenjujemo za Toyote. 98 teh vozil je prišlo v enote Slovenske vojske, v štirih izvedenkah." FOTO: Miro Majcen

Med pomembnejšimi vlaganji v SV v prihodnjih dveh letih, poleg Toyot, bo dokup uniform in osebne oprem,ta bo vojsko v dveh letih stal 18,4 milijona evrov, dokup streliva 20 milijonov evrov, dokup pehotne oborožitve pa 10 milijonov evrov. Investicija je, kot je videti, bolj nakup osnovne opreme. Bela knjiga, ki ima ambiciozne načrte Napovedani nakupi v Slovenski vojski bodo predvsem reševali težave iztrošene opreme in izboljšali delovanje enot, ki jih že imajo,a ministrstvo za obrambo je januarja objavilo belo knjigo o obrambi Republike Slovenije,ki govori o prihodnosti vojske in vloge v državi. Večjih presenečenj ni, kader je tako ena najpomembnejših težav s katerimi se bodo soočali, a kljub temu Mors želi 8.000 profesionalnih vojakov in 2.000 rezervistov ter teritorialna poveljstva s posebno manevrsko strateško rezervo. Če so nakupi 2019 – 2021 dobri v tem, da bodo izboljšali delovanje enot Slovenske vojske v zavezništvu, ti nakupi niso dokaz za povečano zanimanje politike za večje investicije, ki jih vojska potrebuje. Srednja bataljonska skupina je še vedno nekje v prihodnosti, zdajšnja oprema ne zadošča temu, da bi jo lahko sestavili, čeprav se obljublja že leta. Zadnje čase se je na političnih hodnikih govorilo, da bi se za reševanje kadrovskih težav mogoče uvedlo naborništvo, a tudi to se je končalo preden se je dobro začelo, saj predlog ni dobil zadostne politične podpore. Oprema nabavljena v letu 2019