Slovenska vojska pilote prva na svetu šola v električnem letalu

Slovenska vojska bo kot prva vojska na svetu svoje pilote šolala tudi v povsem električnem letalu, in to slovenske proizvodnje. Vojska pri tem sodeluje z ajdovskim Pipistrelom, od katerega je v prvi testni fazi prejela pet letal in simulator letenja, v prihodnosti jih bodo tudi odkupili. V zameno pa bo lahko Pipistrel svoje najnovejše prototipe, tudi popolnoma brezogljično potniško letalo, namesto v tujini preizkušal na vojaškem letališču Cerklje ob Krki.