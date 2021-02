Slovenska vojska s posebnimi vajami – z ostrimi naboji streljali čez vojake

V začetku februarja je vojska izvedla taktično vajo, ki jo vedno izvajajo le najbolj izurjene enote. Šlo je za streljanje z ostrim strelivom, torej "pravim" strelivom, s katerim so streljali prek in mimo vojakov. In ta četa bo postala tudi del Evropskih sil za hitro posredovanje.

Kar se na prvi pogled ne zdi nič posebnega, si lahko predstavljate, kakšen mora biti občutek, ko nad teboj streljajo z mitraljezom, ki strelja naboje 7,62 milimetra. V vojski je ta način urjenja vedno rezerviran za najbolj izurjene enote in je natančno predviden. Gre tudi za enega najbolj zapletenih in nevarnih urjenj, saj možnosti za napake ni. Redko se v vojski zgodi, da se lastni vojaki v mirnodobnem času postavijo pred mitraljez, ki jim zagotavlja kritje v primeru napada – za vsem tem stojijo zdravorazumski razlogi. A kot sta nam predstavila poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Miha Škerbincin poveljnik 1. brigade polkovnik Boštjan Močnik, je za takšno vajo potrebnih tudi veliko priprav in načrtovanj. Prvi med vojaki pa je na ta mejnik ponosen in dodaja, da postaja vse bolj jasno, da se vojska počasi, a vztrajno vrača v delovanje, ki je značilno za večje in "bogatejše" vojske.

Pripadniki 1. brigade so streljanje opravili v nočnih pogojih, ki je urjenje še bolj zapletlo, a kot sta povedala tako Škerbinc kot Močnik, so vojaki cilje osvojili z minimalnimi napakami. "Streljanje preko in mimo lastnih enot v nočnih pogojih … lahko bi rekli, da je to v vojaškem žargonu piramida po težavnosti. Vedeti moramo, da je streljanje v nočnih pogojih nekaj povsem drugega kot v dnevnem času," je dejal Močnik. Pravi še, da pred 10 oziroma 15 leti še nismo imeli pogojev, da izvajamo takšno obliko vaje. "To smo dosegli skozi normativne akte in predvsem skozi usposobljenost ključnega kadra, ne samo da izvede takšno obliko streljanja, ampak da ga tudi načrtuje."

Obstajajo tudi nadgradnje takšnih urjenj, se pravi, da bi čez pehoto streljali tudi s težjim orožjem. "V takšnem primeru gre za integracijo vseh oborožitvenih sistemov, ki delujejo na bojišču: artilerijskega oziroma minometnega ognja, protioklepnim orožjem, ostrostrelskega delovanja, koordinacija napadov z zraka,"še pove Močnik. Na nočni vaji je sicer delovala 1. četa 10. pehotnega polka (1. brigade). Gre za enoto, ki bo v drugi polovici leta imela zmogljivosti čete Evropske unije – četne bojne skupine oziroma bojni skupini Evropske unije (EUBG), ki ga vodi italijanska brigada Julia. "Enota je v sestavi, kjer je nosilna država Italija. Podvržena je svojemu poslanstvu in taktičnim postopkom, ki so predpisani. Gre za jasen načrt in v roku devetih mesecev bodo enote pripeljane na izredno visok nivo pripravljenosti."

Škerbinc je poleg optimizma za prihodnost tudi namignil na nove nakupe, ki jih bo vojska opravila v naslednjih letih. Med drugim je na vprašanje nabave novih platform za pridobivanje informacij dejal: "Slovenska vojska gre v korak s časom skupaj z zavezniki. Droni niso najbolj pomembni, so pa izjemno pomemben del v temu kar ocenjujemo, da je novi karakter vojne. Letos smo v zaključku uvajanja novega mornariškega drona, nadgrajujemo drone, ki jih uporablja pehota, pravkar uvajamo mikrodrone v specialne sile."Prav tako je namignil, da vojska pripravlja tudi nekaj novosti glede ultralahkih letal.

Brigadir je dodal, da so droni nova realnost, na katero vojska ne more pozabiti ali je ignorirati, zato je treba razmisliti tudi o protidronski opremi: "Na tem področju tudi intenzivno delamo in tudi tukaj je na vidiku nabava neke nove opreme … Za mene je sicer bolj kot železje in tehnologija pomemben vojak. Tudi na globalni situaciji je ključnega pomena usposobljen, predan, motiviran pripadnik, zato je zame ključnega pomena, da to trdnost gradimo in vzdržujemo."