Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenska vojska s preletom letal podprla premiero filma Gajin svet 3

Ljubljana, 29. 08. 2026 15.58 pred 20 minutami 1 min branja 2

Avtor:
L.M.
Slovenska vojska s preletom letal podprla premiero filma Gajin svet 3

Ljubljano je preletela vojaška letalska dvojica. Vojaški Spartan C-27 in helikopter Cougar sta s preletom v okviru premiere filma Gajin svet 3 javnosti predstavila zmogljivosti in veščine naših pripadnikov.

Danes ob 15. uri sta območje Ljubljana Moste preletela letalo Spartan C-27 in helikopter Cougar AS532AL Slovenske vojske. Prelet so načrtovali v okviru spremljevalnih dejavnosti ob premierni uprizoritvi slovenskega filma Gajin svet 3.

Ker so v filmu predstavljene tudi aktivnosti in veščine pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, se je ta vključila v spremljevalni program premiere. Z atraktivnim preletom želi svoje delo in zmogljivosti približati širši javnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podpora slovenskemu filmu

Kot so pojasnili v Slovenski vojski, želijo s sodelovanjem pri dogodku predstaviti svoje poslanstvo, znanje in zmogljivosti ter hkrati podpreti domačo filmsko produkcijo.

Film Gajin svet 3 na pozitiven način prikazuje sodelovanje različnih družbenih institucij, med njimi tudi Slovenske vojske.

Prelet so načrtovali in izvedli v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi ter ob upoštevanju vseh predpisanih postopkov v zračnem prometu.

Slovenska vojska Gajin svet 3 Ljubljana prelet letal film

Mali 'inženirji' izdelovali ukulele, letala in napravo za čiščenje vode

24ur.com Nad Kuvajtom sestreljena tri ameriška letala F-15E
24ur.com Pristal drugi Spartan
24ur.com 'Martin Krpan, dobrodošel doma. Naj te tvoja krila nosijo skozi naše modro nebo'
24ur.com Policija pridobila še tretji večnamenski transportni helikopter
24ur.com Slovenski helikopter še tretjič na pomoč pri gašenju požarov v Severni Makedoniji
24ur.com Ste tudi vi opazovali nizek prelet zavezniškega C-17?
24ur.com Oborožen, brez pilota, slovenski
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mio56
29. 08. 2026 16.19
cakte a ni ukinjeno vse financiranje kulture in podobnih zadev? al je le osebje pri filmu pripadnik pravi stranki, pa s etko da metat dnar skuz okno??? Npr tko kot med korno z preleti v pazi to ZAHVALO ZADRAVSTVENEMU OSEBJU!!
Odgovori
+1
1 0
Tine990
29. 08. 2026 16.15
Drugega tako ni sposobna!!!
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama
Zakaj je prvi obrok po porodu tako zelo okusen?
Zakaj je prvi obrok po porodu tako zelo okusen?
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
zadovoljna
Portal
Po smrti nekdanjega moža je norveška princesa znova našla ljubezen
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
vizita
Portal
Šlo naj bi za 'čudežno' kremo, ki pa ji je uničila kožo
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
cekin
Portal
50.000 evrov dediščine: kaj bi z njimi storili vi?
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
moskisvet
Portal
Konec skrivanja? Jakov in Džejla ujeta skupaj v Zagrebu
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
dominvrt
Portal
Ustvarite lastno mini farmo gob
Love Island Adria: pokukajte v razkošno vilo na Tenerifu
Love Island Adria: pokukajte v razkošno vilo na Tenerifu
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
okusno
Portal
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
voyo
Portal
Chips
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Diana
Diana
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907