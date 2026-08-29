Slovenska vojska s preletom letal podprla premiero filma Gajin svet 3

Danes ob 15. uri sta območje Ljubljana Moste preletela letalo Spartan C-27 in helikopter Cougar AS532AL Slovenske vojske. Prelet so načrtovali v okviru spremljevalnih dejavnosti ob premierni uprizoritvi slovenskega filma Gajin svet 3.

Ker so v filmu predstavljene tudi aktivnosti in veščine pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, se je ta vključila v spremljevalni program premiere. Z atraktivnim preletom želi svoje delo in zmogljivosti približati širši javnosti.