Slovenska vojska s preletom letal podprla premiero filma Gajin svet 3

Danes ob 15. uri sta območje Ljubljana Moste preletela letalo Spartan C-27 in helikopter Cougar AS532AL Slovenske vojske. Prelet so načrtovali v okviru spremljevalnih dejavnosti ob premierni uprizoritvi slovenskega filma Gajin svet 3.
Ker so v filmu predstavljene tudi aktivnosti in veščine pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, se je ta vključila v spremljevalni program premiere. Z atraktivnim preletom želi svoje delo in zmogljivosti približati širši javnosti.
Podpora slovenskemu filmu
Kot so pojasnili v Slovenski vojski, želijo s sodelovanjem pri dogodku predstaviti svoje poslanstvo, znanje in zmogljivosti ter hkrati podpreti domačo filmsko produkcijo.
Film Gajin svet 3 na pozitiven način prikazuje sodelovanje različnih družbenih institucij, med njimi tudi Slovenske vojske.
Prelet so načrtovali in izvedli v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi ter ob upoštevanju vseh predpisanih postopkov v zračnem prometu.
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