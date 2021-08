Kaj bo s 14 afganistanskimi sodelavci SV? 'Iščemo jim mesta na zavezniških letalih'

Vse kaže, da se nam obeta pestra politična jesen, a obrambni minister Matej Tonin se je v zadnjem času močno posvečal reševanju Slovencev iz Afganistana. Kakšna je bila njegova vloga pri reševanju treh Slovencev, ki so se zdaj že umaknili, in kakšen je status Slovenca, ki je še ostal v Kabulu?

Tonin je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da je bila njihova prva prioriteta, da iz Afganistana najprej umaknejo vse slovenske državljane. "Osebno sem se močno angažiral, iskal sem vse mogoče načine, da dobimo dodatne sedeže na letalih drugih zavezniških držav. Včeraj smo tudi dobili tri sedeže na enem izmed letal, pa so potem naši fantje dobili sedež na enem od ameriških letal in so se lahko, hvala bogu, varno umaknili v Katar."

S slovensko vojsko je sodelovalo tudi okoli 22 domačinov iz Afganistana. Kaj bo zdaj z njimi – jih bodo od tam evakuirali in jim zagotovili azil v Sloveniji. Minister je pojasnil, da bodo na vladi sprejeli gradiva in uredili pravni status za 14 afganistanskih sodelavcev Slovenske vojske. "Delamo vse, kar je v naši moči, da te ljudi iz Afganistana umaknemo. Smo v konkretnem in vsakodnevnem stiku z njimi. Vemo, kje so – trenutno je ena družina že v Kabulu in bi se lahko v prihodnjih urah ali dneh že premaknila na letališče, če ne bo kakšnih posebnosti. Stvari v Afganistanu so namreč zelo nepredvidljive. Še ena večja skupina je pa še vedno zunaj Kabula in se še prebija tja."

Minister zagotavlja, da sodelujejo z zavezniki, da jim zagotovijo sedeže na letalih. "Pogovarjal sem se tudi s turškim zunanjimi ministrom, če nam lahko pomagajo in za zdaj so odzivi dobri. Če se bodo le uspeli prebiti do letališča v Kabulu, verjamem, da jih bomo lahko brez večjih težav evakuirali," je še dejal.

Zunanji minister Anže Logar pa je sinoči na TV Slovenija povedal, da je bilo ključno vprašanje torkovega zasedanja zunanjih ministrov, kako čim prej zagotoviti zaščito vsem tistim v Afganistanu, ki so v zadnjih 20 letih sodelovali z evropsko diplomatsko službo. Tu so si bile članice edine, da jim je treba nemudoma priskočiti na pomoč.

"Države članice bodo ponudile solidarnostno pomoč za približno 500 Afganistancev, ki so v tem obdobju pomagali bodisi s prevodi bodisi z lokalno logistiko. V tem pogledu sedaj potekajo priprave na prevoz državljanov Afganistana v Evropsko unijo," je dejal.

Logar je povedal tudi, da bo Evropska unija namenila vsa sredstva, da se z obmejnimi državami Afganistana dogovori, da bodo nosile bremena morebitnih migrantskih tokov.