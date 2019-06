Slovenska vojska skupaj z zavezniki predstavila najboljše enote

Slovenska vojska ta mesec zaključuje tri večje vojaške vaje Zvezdni vitez, Jadranski udar in Takojšen odgovor. Na predstavitvi na letališču v Divači si je bilo možno ogledati enote, ki so sodelovale na vajah in tudi orožje, ki so ga pripeljale.

Na letališču je najbolj izstopal ameriški protiletalski sistem MIM-104 Patriot, ki je na vajo prišel iz Nemčije, natančneje iz mesta Baumholder, in je prvič v Sloveniji. Gre za peti bataljon sedmega protiletalskega regimenta, ki je v tem nemškem mestu že od leta 2015. V Slovenijo so prišli že konec maja, z namenom, da se razporedijo v okolici Kopra in varujejo zračni prostor okrog pristanišča.

FOTO: Miro Majcen

Vaja Zvezdni vitez je imela namen preverjanja povezljivosti sistemov zračne obrambe kratkega in dolgega dosega med namišljenim premikom zavezniških sil čez Slovenijo, kjer bi bil Koper primarno pristanišče za pristajanje ladij z vojaškimi silami. Patrioti bi tako zavarovali najbolj pomembno točko, samo pristanišče, in s pomočjo radarjev zagotavljali pomožni radarski nadzor nad slovenskim, italijanskim in hrvaškim nebom. Na vaji so sodelovale enote iz ZDA, Slovenije in Hrvaške.

Poveljnica ene od baterij patriotov Annie Hershey je povedala, da je premik enote logističen podvig, saj "je pot iz Nemčije trajala skoraj tri dni, dokler nismo prispeli v Koper". Protiletalska raketa, ki jo premore patriot, ima domet več kot 100 kilometrov, odvisno od različice. Sistem je zmožen prepoznati in sestreliti tudi nasprotnikove rakete in ima tako tudi (delno) protibalistično zmožnost. Slovenska vojska bi zagotavljala radarski nadzor z radarji daljšega dosega in lokalno protiletalsko obrambo z lahkimi prenosnimi raketnimi sistemi Igla.

Usklajevanje vaje in scenariji so se pripravljali v računalnikih v oporišču v Nemčiji, kjer so vajo predvideli nad celotnim območjem severnega Jadrana. ZDA so poleg patriotov in letal v našo bližino pripeljale še rušilec USS Carney, ki ima vgrajen sistem Aegis, ki velja za enega najboljših sistemov za nadzor zračnega in visokoatmosferskega prostora na svetu. Ta ladja je tako zmožna sestreliti tudi balistične in druge rakete, ki bi bile namenjene njej ali okolici, ki jo varuje. Vaja ladje USS Mason istega razreda

Za vajo je iz ZDA prispela tudi eskadrilja lovcev pete generacije F-35A Lightning II, ki smo jih pred dnevi tudi obiskali v oporišču v Avianu. F-35 je večnamensko lovsko letalo, ki temelji na novi generaciji "stealth" tehnologije (zmanjšana radarska opaznost) in je med najboljšimi oziroma bi lahko rekli, da je kar najboljše letalo pete generacije. Naloga teh letal je bila podobna nalogi patriotov – preverjati povezljivost, komunikacijo in strukture poveljstva v zgoraj opisanem scenariju.

FOTO: Miro Majcen

Tri vojaške vaje, na tisoče sodelujočih vojakov Prva vaja, ki se je začela v maju, je bila taktična vaja Takojšen odgovor, na kateri so sodelovali poveljstvo kopenske vojske ZDA v Evropi ter slovenska in hrvaška vojska. Do 12. junija bo na vaji Takojšen odgovor sodelovalo nekaj manj kot 3000 vojakov iz Slovenije, Črne gore, Hrvaške, Italije, Nemčije, Severne Makedonije in Poljske. Vaja je bila pomembna z vidika povezljivosti zaveznic v Natu in partneric, saj preverja usklajenost poveljstev in sistemov, ki bi takšno sodelovanje omogočalo tudi na taktičnem nivoju. Vaja je tako vključevala vzpostavitev in odprtje območja delovanja za sprejem, združitev, premik in integracijo sodelujočih enot, podporo države gostiteljice, zagotavljanje odzivnih sil v sestave Zavezništva in urjenje bolnišnične zmogljivosti Role 2.

FOTO: Miro Majcen

Jadranski udar je bila sedemdnevna vojaška vaja, na kateri je Slovenska vojska že osmo leto zapovrstjo v sodelovanju z zavezniškimi državami in ob podpori vojaškega letalstva izvajala usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev, so sporočili iz Slovenske vojske. Na njej bodo sodelovali pripadniki Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Danske, Estonije, Francije, Hrvaške, Irske, Italije, Kanade, Latvije, Litve, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Romunije, Severne Makedonije, Slovaške, Španije, Turčije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike.