Slovensko vojsko zapustilo več specialcev

Naši sogovorniki so nas opozorili, da stvari niso tako enostavne in urejene, kot je videti na prvi pogled. Kot pravijo, so v zadnjem letu in pol to elitno enoto zapustili že štirje pripadniki, še najmanj dva pa razmišljata podobno. Sogovorniki so bili glede razlogov precej podobni, odnosi v enoti in nezmožnost napredovanja, ki je v številnih začela zajedati v razumevanje njihove vloge v enoti.

Vsi so dejali, da so izredno hvaležni vojski za to, kar je iz njih naredila, a da je ohranjanje motiviranosti v vojski zaradi ponavljajočih nesmislov težko. Delo, ki bi ga morali opravljati kot specialci, se pojavlja redko, "če se vedno usposabljaš in delaš svoje delo občasno, te to težko drži motiviranega." Te stvari so v enoti poznane že leta, a se popravljajo počasi, prepočasi, nam je zaupalo več sogovornikov.

Disciplina, profesionalnost, zanesljivost, delovne navade in razmišljanje zunaj okvirov so priučene lastnosti pripadnika ESD. "Hvaležen sem vojski, ki me je oblikovala v osebno, kot sem danes," je dejal eden in dodal, da v enoti redko počnejo zadeve, za katere so namenjeni, in je vredno odrekanja za državo. Nekateri, ki so že zapustili enoto, so zapustili tudi vojaščino in odšli v obrtniške vode, tudi za manj denarja, "vendar sem potem vsaj doma in imam več časa za družino."