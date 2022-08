Slovenska vojska tudi tam, kamor gredo 'vsi pravi Slovenci'

Triglavska zvezda - vojaška vaja gorskih enot ZDA, Velike Britanije, Poljske, Madžarske in Slovenije. Več kot 400 vojakov se bo na zahtevnem terenu našega gorovja preizkusilo v uporabi posebnih vojaških taktik. Da bodo, če bodo kam šli, šli z Natom - "kot ena skupna sila". "Taki tereni nam dajo priložnost, da se poveljujoči spoznamo med sabo, da se spoznajo pripadniki in da se delijo znanja," pravi poveljnik prve čete 132. gorskega polka Slovenske vojske Jernej Alič.

Po merilih Zveze Nato bo svoje zmogljivosti preverila tudi Specialna enota Slovenske vojske. Pričakovanja poveljnika pa so velika. "Izjemno sem ponosen na svoje fante. To so osebe, ki so zadnjih sedem, osem let na stran dale marsikatero družinsko aktivnost, da smo zdaj tu, kjer smo," pa pove poveljnik Enote za specialno delovanje Slovenske vojske Miha Rijavec.