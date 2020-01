Slovenska vojska v letu 2019 izvedla rekordno število reševanj

Slovenska vojska vsak dan v 15-minutni pripravljenosti zagotavlja dežurni helikopterski posadki za potrebe reševanja v gorah in izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku in letališču Edvarda Rusjana v Mariboru ter helikopter v 120-minutni pripravljenosti na letališču v Cerkljah ob Krki.

Leta 2019 so dežurne posadke 151. helikopterske eskadrilje Slovenske vojske v reševalnih akcijah posredovale 733-krat, od tega 183-krat pri reševanju v gorah, 505-krat so poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, 39-krat za prevoz inkubatorja in 6-krat sodelovale pri gašenju požarov. Pri tem so prepeljale 767 poškodovanih ali obolelih oseb, na pogorišča odvrgle okoli 290.000 litrov vode in skupaj naletele 840 ur.