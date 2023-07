Slovenska vojska v resno modernizacijo s tremi velikimi nakupi

Slovenska vojska bo v naslednjih treh letih kupila šest novih helikopterjev, sistem protizračne obrambe, dodatno transportno letalo Spartan in 106 bojnih oklepnih vozil 8x8 za izgradnjo srednje bataljonske skupine in izvidniškega bataljona. Ministrstvo za obrambo trdi tudi, da so stroške nakupa bojnih kolesnih vozil znižali za skoraj pol milijarde evrov.

S tem naj bi vlada izpolnila eno od koalicijskih obljub in nadaljevala modernizacijo z uvrščanjem treh novih projektov, pri enem pa spremenila vrednost v veljavnem načrtu razvojnih programov za leta 2023–2026. icon-expand Vojaško letalo Spartan FOTO: Luka Kotnik Pri nakupu spartana bo vlada namesto 87.844.412 evrov projektu skupaj namenila 159.030.340 evrov. Sprememba je posledica odločitve o nakupu dodatnega letala tipa Spratan C-27K. Drugo letalo bo omogočalo razpoložljivost v primerih, ko prvo zaradi tehničnega vzdrževanja ne bo razpoložljivo. Slovenija v tem trenutku nima nobenega resnejšega sistema protizračne obrambe, razen ročnih raketnih lanserjev. Izhodiščna vrednost projekta znaša 200 milijonov evrov, po naših informacijah pa je Slovenija zelo blizu dogovoru o nakupu nemškega sistema Iris-T. PREBERI ŠE Slovenija razvija nov dron, daljinsko voden protizračni top in mitraljez Z nakupom večnamenskih vojaških helikopterjev želijo medtem izboljšati mobilnost Slovenske vojske, nekaj helikopterjev pa bi podpiralo enoto za specialno delovanje, lahki helikopterski transport, iskanje in reševanje. Izhodiščna vrednost novih helikopterjev, ki jih nameravajo kupiti po letu 2028, poleg specifičnih vojaških nalog pa bodo namenjeni tudi za t. i. dvojno uporabo, znaša 195 milijonov in 200.000 evrov. Več sto milijonov prihranka Ob tem je vlada končala projekt nakupa 45 bojnih kolesnih vozil (BKV) 8x8 Boxer v vrednosti dobrih 412 milijonov evrov ter v načrt razvojnih programov uvrstila nov projekt "Bojna kolesna vozila za izgradnjo srednjih sil Slovenske vojske", kjer naj bi bil prihranek 498 milijonov evrov. icon-expand Oklepnik Boxer FOTO: Shutterstock Stroški izgradnje obeh bataljonov bodo na podlagi izvedenih raziskav bistveno nižji od projekta nakupa vozil 45 BKV Boxer, so dodali. Nakup 45 boxerjev naj bi bil namreč po njihovih trditvah nižji za vsaj 109 milijonov, stroški pri nakupu 106 novih vozil na novi platformi v primerjavi z nakupom boxerjev pa nižji za vsaj 281 milijonov. S skupnim zmanjšanjem števila oklepnikov 8x8 in selitvijo na 30 vozil 4x4 JLTV pa naj bi zagotovili tudi vsaj 217 milijonov evrov prihranka. PREBERI ŠE Odpoved pogodbe o nakupu oklepnikov Boxer bo stala štiri milijone Predmet investicije so popolno opremljena bojna kolesna vozila z oborožitvenimi sistemi, s katerimi bodo manevrske čete srednjih sil Slovenske vojske lahko izvajale poslanstvo, opredeljevale naloge osrednjih sil in izpolnjevale zahteve, ki izhajajo iz zavezniških dokumentov. Skupaj Ministrstvo za obrambo znižanje stroškov nakupa vozil BKV na novi platformi ocenjuje na 498 milijonov evrov. Ocenjujejo pa še, da bodo tudi pri alternativnem nakupu bojnih kolesnih vozil na novi platformi bistveno nižji tudi stroški v času življenjske dobe vozil (30 let). Izhodiščna vrednost nakupa 106 bojnih vozil znaša 695 milijonov in 200.000 evrov, financiranje novega projekta pa se bo zagotavljalo v okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo na proračunski postavki SV. Ker končna izbira še ni potrjena, tudi končna cena ni znana.