Slovenska vojska z izboljšanimi Pilatusi in novima brezpilotnima letalnikoma

Odbor vlade za državno ureditev in javne zadeve je potrdil uvrstitev dveh projektov Slovenske vojske v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025. Gre za projekta nadgradnja zrakoplovov SV in nakup brezpilotnih letalnikov Belin-V, ki sta ocenjena na 1,18 oz. 1,34 milijona evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

V okviru prvega projekta namerava vojska z vgradnjo navigacijsko-komunikacijske opreme zamenjati tehnološko zastarelo opremo ter s tem povečati uporabnost in varnost letenja, kot tudi zagotavljati operativnost zrakoplovov. Projekt zajema izvedbo nadgradnje radijskih sredstev v letalih Pilatus PC-9M, končal pa se bo predvidoma v letu 2023, vrednost projekta pa znaša 1,18 milijona evrov z davkom na dodano vrednost. icon-expand Pilatus in Eurofighter FOTO: Miro Majcen Projekt nakupa brezpilotnih letalnikov Belin-V predvideva nakup dveh brezpilotnih letalnih sistemov, s čimer bo izboljšana operativnost taktičnih enot brezpilotnih letalnih sistemov, učinkovitost izvajanja operativnih nalog, vojaškega izvidovanja in opazovanja ter nadzora iz zraka. Cilji investicije so zagotavljanje izvidniške zmogljivosti SV večja operativnost vojaških taktičnih enot in možnost povečanja zmogljivosti sodelovanja oziroma podpore drugim državnim organom v primeru naravnih nesreč. Izhodiščna vrednost projekta je 1,34 milijona evrov z davkom na dodano vrednost.