Mors: Z opremo ni nič narobe, krivi so vojaki in proizvajalci

Ministrstvo za obrambo je v predstavitvi kazalo postopke, s katerimi preverjajo ustreznost in trpežnost vojaške opreme. Prikazalo je kakovostne teste, postopke in visoke standarde. Na vprašanja, kako je mogoče, da razpadejo čevlji in uniforme, pa: krivi so vojaki, ki opremo neprimerno vzdržujejo, in proizvajalci, ki jo dostavljajo.

V predstavitvi se je lahko videlo posebne postopke, kako so s pomočjo Instituta Jožef Stefan med letoma 2004 in 2006 opravili celovit pregled in test uniforme za slovenskega vojaka – testi v posebnih komorah, številni strokovnjaki in praktični testi v vsemogočih pogojih in okolicah. Danes, 13 let pozneje, je uniforma, kot jo poznamo, vizualno sicer podobna, a po materialih ni več uniforma, ki je bila testirana leta 2006.

Slovenska vojska oprema FOTO: Aljoša Kravanja

Uniforme, ki so bile testirane leta 2006, so se pogosto trgale in imele tudi krajšo življenjsko dobo. Te, ki jih naročajo danes, niso več narejene iz 100-odstotnega bombaža, ampak iz 50 odstotkov umetnih materialov, ki zagotavljajo, da se uniforma ne bi trgala. Na Morsu nam zagotavljajo, da material izpolnjuje vse standarde in koeficiente, a vojaki so znova opozorili na trganje šivov. Ti so se radi trgali na delih, ki so bili pod večjimi obremenitvami, in nismo dobili jasnega odgovora, ali se testi šivanja opravljajo. Na ministrstvu trdijo, da jim mora proizvajalec dostaviti ustrezne uniforme, ki izpolnjujejo vse standarde.

Nove uniforme (material) so bile testirane v praksi na vseh območjih, kjer je Slovenska vojska, in so se povsod izkazale za odlične razen v Maliju. Izkazalo se je, da so bili pripadniki bolj zadovoljni s starimi uniformami, preden se je dodajalo 50 odstotkov umetnega materiala. Razlog naj bi bila temnejši vzorec na novejši uniformi. Prav tako so vojaki opozarjali, da bi morali v praksi razumeti, da ni mogoče vedno uniforme oprati na predpisan način. V Afganistanu nimajo vedno na voljo vode in čistil, zato se uniforme 'očistijo' kemično, tudi s pomočjo dezinfekcijskih sredstev, kar pa naj testi ne bi zajemali in uniforme proces poškoduje.

Na podlagi predstavitve lahko domnevamo, da sestava in struktura nove uniforme nista isti kot pri starih, vsaj kar zadeva teste. Celovit test opreme, obnašanja z opremo in vsakodnevni uporabi, je bil nazadnje opravljen leta 2006, ko sta se sestavljali uniforma in obutev, pozneje, kolikor nam je uspelo izvedeti, se je dodajalo nove kose opreme, ki so izpolnjevali standarde, a niso bili testirani v dolgotrajnih testih. Vojaki se pritožujejo še nad nogavicami, ki naj bi bili po njihovih besedah slabše kakovosti in ne odvajajo vode tako učinkovito. Obutev, ki izpolnjuje vse standarde, a ji odstopajo podplati Prav tako čevlji, ki so bili testirani leta 2006, niso čevlji, ki jih ima Slovenska vojska danes v aktivni uporabi. Novi so v uporabo prišli leta 2016 in tudi slovenski vojaki so se pritoževali, da imajo s čevlji težave in da si jih pripadniki pogosto tudi sami kupujejo. Na današnji predstavitvi so se nekateri pripadniki opogumili in povedali, da večina vojakov raje nosi letne čevlje, saj z zimskimi niso zadovoljni. Opozarjajo, da testi in standardi ne zajamejo vseh terenov, s katerimi se soočajo, in da je sicer v teoriji lahko kos opreme dober, a se v praksi izkaže, da težko sledijo potrebi na terenu.

Kot smo poročali lani, so imeli slovenski vojaki na Norveškem težave z obutvijo, po naših virih je najmanj 10 parov čevljev razpadlo, saj so podplati odstopili od čevlja.Kot so nam zaupali viri, so vojakom že vnaprej dali lepilo, s pomočjo katerega bi si "popravljali" čevlje. Po poznejših pogovorih smo razumeli, da je bilo ravno na Norveškem testiranje čevljev na način, s katerim so opravljali praktične teste v zadnjih letih – vojakom so dali nove čevlje, ki so potem morali poročati o njihovi kakovosti. Kot smo izvedeli, so bili zimski čevlji, ki so jim odstopili podplati, v skladišču več kot dve leti, preden so jih poslali na Norveško. Mors za odstop podplatov s prstom kaže na več krivcev, na nepravilno skladiščenje, nepravilno vzdrževanje in tudi proizvajalce, čeprav priznava, da so testi pokazali, da so čevlji dosegali vse standarde.