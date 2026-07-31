Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenska vojska z zavezniki na skupnem usposabljanju v zraku

Ljubljana, 31. 07. 2026 08.27 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
L.M.
Letalo C-17 Globemaster nad Slovenijo

Pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije bodo skupaj s posadkami zavezniškega transportnega letala C-17 Globemaster izvedli skupno usposabljanje. Namen vaj je ohranjanje pripravljenosti za nadzor slovenskega zračnega prostora in krepitev sodelovanja z zavezniki.

Pripadnice in pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije bodo danes sodelovali na skupnem usposabljanju s posadkami zavezniškega transportnega letala C-17 Globemaster. Del usposabljanja je sicer potekal že v sredo, sporoča ministrstvo za obrambo.

Smer in čas letenja bosta prilagojena vremenskim razmeram in razpoložljivosti letala, posadke pa bodo delovale v skladu s predpisi za letenje z vojaškimi letali.

Letalo C-17 Globemaster nad Slovenijo
Letalo C-17 Globemaster nad Slovenijo
FOTO: MORS

C-17 Globemaster je eno največjih strateških transportnih letal na svetu. Nad Slovenijo leti v okviru Programa strateških zračnih zmogljivosti (Strategic Airlift Capability), v katerem sodeluje 12 držav, med njimi tudi Slovenija. Letalo je bazirano na vojaškem letališču Pápa na Madžarskem, med njegovimi piloti pa so tudi pripadniki Slovenske vojske.

16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije je enota Slovenske vojske, ki skupaj z zavezniki neprekinjeno spremlja dogajanje v slovenskem zračnem prostoru. Na ministrstvu za obrambo poudarjajo, da so tovrstna usposabljanja ključna za zagotavljanje učinkovitega in suverenega nadzora zračnega prostora, zato jih bodo izvajali tudi v prihodnje.

Slovenska vojska C-17 Globemaster zračni prostor obramba

Ogromen požar pri Bovcu, gasita dve letali, čakajo tudi helikopter

Nove omejitve na avtocesti: podaljšali prepoved prehitevanja

24ur.com Slovenija v nabavo francoskih havbic Caesar in sistemov zračne obrambe Mistral?
24ur.com Slovenska vojska obeležila dan slovenskega vojaškega letalstva
24ur.com Slovenija bo sodelovala v misiji urjenja ukrajinskih vojakov
24ur.com Šarec: Razmišljamo o premestitvi sil iz Slovaške v Romunijo
24ur.com Na mednarodni vojaški vaji Slovenija sodelovala z zračno obrambo
24ur.com Letalstvo slovenske vojske se je preoblikovalo v brigado
24ur.com Oborožen, brez pilota, slovenski
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aijn Prenn
31. 07. 2026 09.20
Dva taka je Tonin nabavil??
Odgovori
0 0
96bimBo
31. 07. 2026 08.49
Janičarska vojska...
Odgovori
+0
1 1
Claus
31. 07. 2026 09.21
Si mi ti en janičar
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
To slovensko ime pomeni srečo, bi ga izbrali za svojega otroka?
Pri 58 letih bo znova postal oče
Pri 58 letih bo znova postal oče
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Heidi Klum na družinskem oddihu: z najstarejšo hčerko uživa na Karibih
Heidi Klum na družinskem oddihu: z najstarejšo hčerko uživa na Karibih
zadovoljna
Portal
Nekoč ena najlepših igralk, danes z drznim uporniškim slogom na rdeči preprogi
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, karizma levov je v ospredju
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, karizma levov je v ospredju
Kdo je talentirana najstnica, ki blesti v novi hrvaški uspešnici?
Kdo je talentirana najstnica, ki blesti v novi hrvaški uspešnici?
Vsi govorijo o gotski poročni obleki slavne neveste
Vsi govorijo o gotski poročni obleki slavne neveste
vizita
Portal
Skrita navada, ki stara vaše možgane hitreje kot kajenje
Zakaj telo potrebuje stres, da ostane mlado
Zakaj telo potrebuje stres, da ostane mlado
Ta znak na koži lahko razkrije, da je vaše telo zaradi vročine že preobremenjeno
Ta znak na koži lahko razkrije, da je vaše telo zaradi vročine že preobremenjeno
Odpravite togost telesa v le 10 minutah
Odpravite togost telesa v le 10 minutah
cekin
Portal
Po letih trdega dela naj bi to znamenje končno dobilo zasluženo nagrado
Psihologi opozarjajo: ljudje pogosto spregledajo teh 10 znakov, da nujno potrebujejo dopust
Psihologi opozarjajo: ljudje pogosto spregledajo teh 10 znakov, da nujno potrebujejo dopust
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
moskisvet
Portal
Legenda pri 85 letih na OnlyFans
Ta hrvaški otok je znova v središču pozornosti: mnogi govorijo o kultu
Ta hrvaški otok je znova v središču pozornosti: mnogi govorijo o kultu
Želite popoln žar? Te napake delajo skoraj vsi, rezultat pa je suho meso
Želite popoln žar? Te napake delajo skoraj vsi, rezultat pa je suho meso
To je najslabši čas za pranje avtomobila
To je najslabši čas za pranje avtomobila
dominvrt
Portal
Če vaše mačke še niste čipirali, je zdaj pravi čas za to
Serviserji opozarjajo: te napake poleti najbolj uničujejo klimatske naprave
Serviserji opozarjajo: te napake poleti najbolj uničujejo klimatske naprave
Kako poskrbeti za sobne rastline med dopustom: preverjeni triki, da preživijo brez vas
Kako poskrbeti za sobne rastline med dopustom: preverjeni triki, da preživijo brez vas
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
okusno
Portal
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Lahkotno poletno kosilo, pripravljeno iz sestavin, ki jih imate doma
Lahkotno poletno kosilo, pripravljeno iz sestavin, ki jih imate doma
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
voyo
Portal
Shrek tretji
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881