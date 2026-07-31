Slovenska vojska z zavezniki na skupnem usposabljanju v zraku

Pripadnice in pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije bodo danes sodelovali na skupnem usposabljanju s posadkami zavezniškega transportnega letala C-17 Globemaster. Del usposabljanja je sicer potekal že v sredo, sporoča ministrstvo za obrambo.

Smer in čas letenja bosta prilagojena vremenskim razmeram in razpoložljivosti letala, posadke pa bodo delovale v skladu s predpisi za letenje z vojaškimi letali.