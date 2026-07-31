Slovenska vojska z zavezniki na skupnem usposabljanju v zraku

Pripadnice in pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije bodo danes sodelovali na skupnem usposabljanju s posadkami zavezniškega transportnega letala C-17 Globemaster. Del usposabljanja je sicer potekal že v sredo, sporoča ministrstvo za obrambo.
Smer in čas letenja bosta prilagojena vremenskim razmeram in razpoložljivosti letala, posadke pa bodo delovale v skladu s predpisi za letenje z vojaškimi letali.
C-17 Globemaster je eno največjih strateških transportnih letal na svetu. Nad Slovenijo leti v okviru Programa strateških zračnih zmogljivosti (Strategic Airlift Capability), v katerem sodeluje 12 držav, med njimi tudi Slovenija. Letalo je bazirano na vojaškem letališču Pápa na Madžarskem, med njegovimi piloti pa so tudi pripadniki Slovenske vojske.
16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije je enota Slovenske vojske, ki skupaj z zavezniki neprekinjeno spremlja dogajanje v slovenskem zračnem prostoru. Na ministrstvu za obrambo poudarjajo, da so tovrstna usposabljanja ključna za zagotavljanje učinkovitega in suverenega nadzora zračnega prostora, zato jih bodo izvajali tudi v prihodnje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.