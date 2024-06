Slovenska vojska začela preizkus sistema zračne obrambe Mangart 25

Razvoj tehnološkega modela lahkega daljinsko vodenega sistema zračne obrambe (kupole), integriranega na lahko taktično vozilo 4 x 4 Mangart 25, je rezultat slovenskega znanja. Nastaja v okviru razvojnega konzorcija petih podjetij, ki ga vodi podjetje Valhalla Turrets iz Ljubljane, in spada med najpomembnejše razvojne projekte, ki jih financira Ministrstvo za obrambo. "Po prvem zelo uspešnem preizkusnem streljanju bodo sledili nadaljnje razvojne aktivnosti in dodatna obsežna testiranja ter preizkušanja za pridobitev potrebnih certifikatov in doseganje končnega cilja, torej za uvedbo oborožitvene postaje v operativno uporabo v enote Slovenske vojske," so sporočili iz Mors.

Lahka oborožitvena postaja Loki 762 je prav tako rezultat znanja inženirske ekipe podjetja Valhalla Turrets, v Sloveniji pa so izdelane tudi ključne mehanske, optične in elektronske komponente. "Je ena izmed najbolj kompaktnih daljinsko vodenih oborožitvenih postaj in trenutno edina na trgu, ki je dobavljiva v treh kalibrih, in sicer 5,56, 7,62 ter 12,7 milimetrov." V sklepnih fazah razvoja oborožitvene postaje je sodelovala tudi Slovenska vojska, njena operativna uporaba v kalibru 7,62 milimetrov pa je predvidena na izvidniških vozilih JRKBO Cobra 4 x 4 in taktičnih tovornih vozilih MAN 8 x 8, so še dodali v sporočilu za javnost.