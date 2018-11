Slovenska vrzel na 2300-kilometrski evropski avtocesti končno zapolnjena

Pri gradnji je sodelovalo 27 podizvajalcev, večinoma slovenskih, tudi material je bil večinoma nabavljen v Sloveniji, so povedali. Odsek je gradilo do 320 delavcev, od tega okoli polovico Euro-asfaltovih, ostali so bili delavci podizvajalcev. Pogodbena vrednost del je 46 milijonov evrov brez davka.

5,77 kilometra dolg odsek so začeli graditi maja 2016, končati pa bi ga morali do januarja prihodnje leto. Izvajalec del je bilo sarajevsko podjetje Euro-asfalt.

Prvi del 13 kilometrov dolgega odseka avtoceste je bil končan novembra lani, gradil ga je Pomgrad. S tem je v celoti dograjena skupno 33 kilometrov dolga podravska avtocesta A4 med Slivnico (Mariborom) in Gruškovjem ter zaprta edina vrzel na 2300 kilometrov dolgi avtocesti med Hamburgom in Solunom.

Gradnja je bila zahtevna. Na "podravki" je dvocevni predor, sedem nadvozov, trije podvozi, dva podhoda, devet avtocestnih mostov, 15 mostov na deviacijah, 28 opornih zidov, trije podporni zidovi, 67 prepustov in 8,4 kilometra protihrupne zaščite, so o projektu napisali na spletni strani ministrstva za infrastrukturo.

Končno bodo lahko zadihali

Za prebivalce ob državni cesti med Ptujem in Gruškovjem so bile prometne razmere dolga leta neznosne, zlasti ob poletnih koncih tedna in pred krajšimi prazničnimi obdobji, ko so se proti Hrvaški valile kolone turistov in zdomcev iz balkanskih držav.

Promet po novem avtocestnem odseku, po polovici avtoceste dvosmerno, poteka že dlje časa. Še zadnji odsek pa bodo prometu predali danes v popoldanskih urah, piše Prometno-informacijski center.

Na vidiku nove težave?

Poleti, ko so predstavljali potek del, je takratni župan PodlehnikaMarko Maučič opozoril, da bo obremenjena tudi (nova) regionalna cesta, saj se precej voznikov zaradi vinjet izogiba avtocesti, tako da bi bilo treba razmisliti o spremembah pri vinjetah, npr. podaljšati veljavnost najkrajše, sedaj sedemdnevne vinjete, da bi se lahko turisti z isto vinjeto vozili dva zaporedna konca tedna. Poleg tega si želi, da bi zagotovili navezavo regionalne ceste na mejni prehod, saj da bodo v nasprotnem primeru kljub novi avtocesti nastajali zastoji.