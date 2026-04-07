Slovenska zastava praznuje: od leta 1848 do danes

Slovenska zastava, belo-modro-rdeča tribarvnica, se je uveljavila leta 1848, v času narodnega preporoda, ko so Slovenci določili slovenske barve na podlagi barv iz grba dežele Kranjske in jih predlagali v potrditev tedanji avstrijski administraciji.

Prvič so zastavo leta 1848 razvili slovenski študentje na Dunaju, v Ljubljani pa je zavihrala 7. aprila 1848, na stavbi takratne gostilne Zlata zvezda na Wolfovi ulici, kjer jo je izobesil študent Lovro Toman. S to potezo je odgovoril na izobešanje nemške zastave na stolpu Ljubljanskega gradu, je navedeno na vladni spletni strani.

Slovenska zastava je poleg grba in himne eden od pomembnih simbolov Republike Slovenije, ki označujejo pripadnost lastni domovini.

Društvo Heraldica Slovenica bo ob tem dnevu 12. aprila organiziral tradicionalno proslavo z vojaškimi častmi, ki bo v Geometričnem središču Slovenije v Spodnji Slivni pri Vačah, izhaja iz objave na spletni strani društva.