Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenska zastava praznuje: od leta 1848 do danes

Ljubljana, 07. 04. 2026 06.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Slovenska zastava

Danes je dan slovenske zastave, ki ga praznujemo od leta 1998 v spomin na dejanje slovenskega domoljuba Lovra Tomana. Študent Toman je 7. aprila 1848 prvič izobesil slovensko zastavo na Wolfovi ulici v Ljubljani. Slovenska zastava je poleg grba in himne eden od pomembnih simbolov Republike Slovenije, ki označujejo pripadnost lastni domovini.

Slovenska zastava, belo-modro-rdeča tribarvnica, se je uveljavila leta 1848, v času narodnega preporoda, ko so Slovenci določili slovenske barve na podlagi barv iz grba dežele Kranjske in jih predlagali v potrditev tedanji avstrijski administraciji.

Slovenska zastava
FOTO: Shutterstock

Prvič so zastavo leta 1848 razvili slovenski študentje na Dunaju, v Ljubljani pa je zavihrala 7. aprila 1848, na stavbi takratne gostilne Zlata zvezda na Wolfovi ulici, kjer jo je izobesil študent Lovro Toman. S to potezo je odgovoril na izobešanje nemške zastave na stolpu Ljubljanskega gradu, je navedeno na vladni spletni strani.

Društvo Heraldica Slovenica bo ob tem dnevu 12. aprila organiziral tradicionalno proslavo z vojaškimi častmi, ki bo v Geometričnem središču Slovenije v Spodnji Slivni pri Vačah, izhaja iz objave na spletni strani društva.

slovenija zastava simbol
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mislila je, da gre za napako, nato pa izvedela, kaj je storila hči: račun za telefon jo je šokiral
Slap Peričnik: čudovit družinski izlet za majske počitnice
Slap Peričnik: čudovit družinski izlet za majske počitnice
Kaj se zgodi v otroških možganih, ko vsak dan gledajo TikTok
Kaj se zgodi v otroških možganih, ko vsak dan gledajo TikTok
Zakaj se dojenček ponoči zbuja? Vzroki in rešitve
Zakaj se dojenček ponoči zbuja? Vzroki in rešitve
zadovoljna
Portal
Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
7 preprostih korakov, ki bodo preprečili ločevanje ličil
7 preprostih korakov, ki bodo preprečili ločevanje ličil
vizita
Portal
Veliko oseb ima po 50. letu to težavo s srcem
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Kako prehitro prehranjevanje vpliva na prebavo
Kako prehitro prehranjevanje vpliva na prebavo
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
cekin
Portal
Skrivnost hitre prodaje stanovanja: Osvežite dom, povečajte dobiček
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
moskisvet
Portal
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
Ključ do starodavnega življenja: nikelj na Marsu
Ključ do starodavnega življenja: nikelj na Marsu
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
dominvrt
Portal
Zgodba družine je presenetila tudi ekipo Delovne akcije
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
okusno
Portal
Super ideja, kako porabiti potico
Koliko časa po veliki noči so pirhi še varni za uživanje?
Koliko časa po veliki noči so pirhi še varni za uživanje?
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Zajčja šola: Velika kraja jajc
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615