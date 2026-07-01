Slovenska zdravnica v coni smrti

Laura Petek, dr. med., na prostovoljnem delu v Ukrajini FOTO: Zdravniška zbornica Slovenije

"Biti na lokaciji, kjer okoli tebe padajo bombe, je izkušnja, ki je nismo vajeni. In odločitev, ali boš po osmih, devetih dneh dela, polnih krvi, umazanije in znoja, šel pod tuš ali ostal na nekoliko bolj varnem, je vsakič težka."

To ni en dan. To je mesec dni, za mojo ekipo pa več mesecev pod zemljo, ko ne vidiš sonca. Laura Petek, dr. med.

To so besede Laure Petek, dr. med., 30-letne specializantke urgentne medicine, ki se je pred kratkim vrnila iz Ukrajine. Tam je kot zdravnica prostovoljka delala v podzemni stabilizacijski točki v neposredni bližini fronte, na območju, ki ga zaradi nenehne nevarnosti obstreljevanja in napadov z droni imenujejo tudi cona smrti, so sporočili z Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS). Delala je v kraju Novomikolajevka, približno med Zaporožjem in Doneckom, slabih deset kilometrov od fronte, so pojasnili. Bila je del ekipe, ki kot prvi zdravstveni odziv poskrbi za ranjene vojake. "Težko si je predstavljati situacije, ko nate pade bomba, si zategneš povoj, da ne izkrvaviš, nato pa s hudimi ranami v bolečinah 20 dni ležiš v mokri zemlji in čakaš na pomoč. Ti ljudje gredo skozi resnične grozote. To, kar smo kot zdravniki tam doživeli mi, je v primerjavi z njihovim trpljenjem mala malica," je pripovedovala po vrnitvi.

Bolnišnica pod zemljo, kjer je delala Laura Petek, dr. med. FOTO: Zdravniška zbornica Slovenije

V spominu ostanejo stisnjene roke še na vozičku ali postelji, medtem ko jih potiskaš v rešilca. Pa kakšna beseda hvala. Vprašanje, kako ti je ime, da si ga bodo zapomnili. Pri večini pa je stanje tako kritično, da ne morejo govoriti. Laura Petek, dr. med.

V stabilizacijsko točko so prihajali ranjenci s poškodbami po eksplozijah, minah, šrapnelih, s strelnimi ranami, hudimi opeklinami, poškodbami obraza, pljuč, rok in nog. Nekateri so imeli odtrgane ude. Grozljivih razmer si nekdo, ki živi v miru, niti predstavljati ne more. "Zgodi se, da imaš ranjenih več, kot imaš postelj. Nekateri ležijo na vozičkih, drugi na nosilih na tleh. Pri nas bi si mislili: prideš na urgenco, manjkata ti dve nogi, seveda si prvi na vrsti. Tam pa je ranjenih toliko, da lahko tudi tak človek čaka. Če ima pravilno nameščen turniket, ki ustavi krvavitev in ga reši pred izkrvavitvijo, takrat lahko pomagaš nekomu drugemu, ki je še bolj življenjsko ogrožen," je pripovedovala srčna zdravnica, ki ima izkušnje s številnih kriznih območij. Delovala je v Ugandi, Indiji, Libanonu in Iraku. Od tam, pravi, je bila vajena strelnih ran, ne pa tudi vojne. Vojna, ki jo je videla, je vojna zračnih napadov, topništva, dronov in raket, so zapisali na ZZS in dodali, da je prav zaradi dronov evakuacija ranjencev izjemno težka. Čakati morajo na trenutek, ko je nebo vsaj za kratek čas dovolj varno, da jih lahko evakuacijska ekipa pobere s fronte. "Tam govorijo o 'umazenem' in 'čistem' nebu. Ko ni zaznano veliko dronov ali raket, se komaj odpre trenutek, ko lahko lokalna evakuacijska ekipa pride do ranjenca, ga naloži v vozilo in pripelje do nas," je povedala Laura Petek.

Laura Petek, dr. med., je pomagala FOTO: Zdravniška zbornica Slovenije

Urgentna medicina te nauči, da si lahko z enim nahrbtnikom opreme in zdravil v pomoč sredi ničesar. Brez operacijske dvorane, brez posebnih naprav, včasih tudi brez elektrike. Laura Petek, dr. med