Slovenska živilska industrija – kaj je še v slovenski lasti?

Številne oglasne panoje v prestolnici so v tem tednu prekrila kratka a pomenljiva oglasna sporočila, ki precej odstopajo od klasičnega oglaševanja znamke ali izdelkov. Na oglasnih blokih v značilni markantni Mlinotestovi rdeči barvi boste tokrat namreč zaman iskali njihovo pašto, moko ali polnjene testenine. Na plakatih je le logo in pomenljiv napis: V slovenski lasti. Dober opazovalec pa bo v tem napisu videlo tudi tisto, kar je očem skrito.

"V luči trenutnega dogajanja, ko se po medijih piše predvsem in zgolj o tem, kako slovenska kmetijska pridelava in predelovalna industrija odhajata v tujo last, želimo s komunikacijo "Mlinotest. V slovenski lasti." osvetliti še drugo plat te zgodbe. Namreč zgodbo o slovenskih podjetjih, ki še vedno ostajajo v naših, slovenskih rokah. Zgodbo o večjih in manjših, bolj znanih in manj znanih slovenskih blagovnih znamkah, ki ostajajo slovenska. 100 % slovenska. Potrošnike in slovensko javnost želimo spomniti, da smo tu še vedno igralci, ki vztrajamo, se borimo. To nam uspeva tudi zato, ker nam potrošniki zaupajo", je o glavni misli teh panojev povedal Danilo Kobal, predsednik uprave Mlinotesta.

Bodo "V slovenski lasti" tudi druga podjetja?

Mlinotest je tako izpostavil pomembno sporočilo: v Sloveniji imamo še vedno številna živilska podjetja, ki ohranjajo svojo tradicijo in tudi slovensko lastništvo. Ne samo Mlinotest, ki slovenske mize polni s kruhom, testeninami, moko in zdrobi, spomnimo tudi na Mlekarna Celeia, Pivka perutninarstvo, Delamaris, Dano, Tovarna olja Geo, Pekarno Pečjak... To so podjetja, ki predstavljajo temelj slovenske samooskrbne verige.

Na vprašanje, ali se jim bodo v kampanji V slovenski lasti pridružila tudi druga slovenska živilska podjetja, je Kobal povedal, da "komuniciranje in ozaveščanje slovenskih potrošnikov o podjetjih, ki smo in ostajamo slovenska, je po mojem mnenju nujno za ohranjanje ne samo zavednosti, temveč tudi obstoja slovenske živilske industrije. Ja, želim si, da bi takšnih in podobnih plakatov v naslednjih tednih bilo čim več!".