Slovenska znamka Qulbix soustvarja motošport prihodnosti

11. septembra se je Bovesu, v italijanski provinci Cuneo, končalo italijansko državno prvenstvo v dirkanju z električnimi offroad motornimi kolesi (FMI E-bike Cross). V skupnem seštevku so prva štiri mesta v razredu Open zavzeli vozniki na lahkih električnih motokros motociklih s pedali slovenskega proizvajalca Qulbix.

icon-expand Q140 MD Core je lahek električni motokros motocikel s pedali (ali stopalkami). FOTO: Arhiv ponudnika

Vzporedno s prihodom električnih vozil na ceste, se razvija tudi tekmovalni e-šport. Najbolj znan med njimi je morda MotoE po zgledu Moto GP, vse bolj priljubljene pa postajajo tudi dirke z električnimi kolesi in motocikli na zaprtih motokros progah (E-bike Cross). Italijanska motociklistična zveza (FMI) je v dogovoru s Mednarodno motociklistično zvezo (FIM) letos že drugič organizirala državno prvenstvo na šestih različnih motokros progah po severu Italije. Na njem so se e-bike dirkači pomerili v različnih kategorijah, glede na moč in težo njihovih električnih koles/motociklov. Najhitrejša in najzanimivejša med njimi je kategorija Open, kjer hitrost in moč nista omejeni in kjer so vozila po videzu in sposobnosti bolj podobna motokros motociklom kot pa kolesom, saj dosegajo moči do 12kW (običajna e-kolesa premorejo od 0,25 kW pa do 0,5 kW moči) in hitrosti do 70 km/h. Vozilom v kategoriji Open je skupno to, da je pogon kombinacija elektro motorja z dodajanjem moči na ročki ter poganjanja pedal. Tekme so nekakšna zanimiva mešanica kolesarskih in motokros dirk, polne adrenalina in hitrih skokov, in ko v boju za prvo mesto mimo gledalca neslišno pridrvita dva tekmovalca s hitrostjo in silo kroske, vsem novincem vzame dah.

icon-expand Giuliano Boschi je na Q140MD Core-u zmagal v kategoriji Open letošnjega Italijanskega državnega prvenstva. FOTO: Arhiv ponudnika

V kategoriji Open je v italijanskem prvenstvu v skupnem seštevku zmagal italijanski voznik Giuliano Boschi iz kluba Valdinievole Ebike, drugo mesto je zasedel slovenski voznik pod okriljem AMZS Mitja Šorn iz ekipe Qulbix/RP Moto in tretje mesto Marco Gualdani iz ekipe Gorlese, vsi trije na električnem motokros motociklu s pedali, slovenske znamke Qulbix. Kako se je slovenski proizvajalec lahkih e-krosk znašel na italijanskem državnem prvenstvu, pojasnjuje Mitja Šorn, direktor podjetja Ulbi d.o.o.: »Začelo se je leta 2019, ko smo osvojili naslov prvaka v Proto kategoriji v EX-Bike Cross World Cup tekmovanju v Imoli. Predstavniki FIM in FMI so nas povabili k oblikovanju formatov dirk in tod naprej se je vse skupaj razvijalo. V Italiji so stvari vzeli zelo resno in že naslednje leto organizirali prvo državno prvenstvo. Na njihovi zadnji dirki v prvenstvu smo nastopili tudi mi, s svojo Q140MD Core e-krosko in na njej zmagali. V naslednji sezoni smo svoja lahka električna motokros motorna kolesa ali motocross e-bikes, kot jim pravimo, ponudili italijanskim dirkačem. Sprva so bili nekoliko previdni, saj imajo Italijani zelo močno lastno industrijo motociklov, kmalu pa so ugotovili, da jim Qulbix e-kroske ustrezajo. So robustne in zanesljive, predvsem pa trenutno najmočnejše med vsemi vozili, ki nastopajo v prvenstvu. Seveda je to industrija, ki se zelo hitro napreduje, in kjer je treba stvari ves čas razvijati. Namreč, nič ne razkrije resnične kvalitete vozila hitreje, kot je športno tekmovanje. Na papirju je vse mogoče, da pa neko vozilo v enem dnevu zdrži štiri vožnje na limitu, v prahu in pesku ter vročini, ne more biti bližnjic. Naše e-kroske so letos v tekmovanjih preizkusili različni vozniki, od profesionalnih dirkačev, kot so Ivan Clementi, do novinarjev motokros revij, kot je Marco Gualdani z revije Motociclismo Fuoristrada. Vsi so bili sprva skeptični do električne verzije takih vozil, ob koncu dirke pa so se v boks pripeljali z nasmeškom do ušes.«

icon-expand Na legendarni Fast Cross progi v Arsagu Sepriu v Italiji je dirkalo pet voznikov na Qulbix lahkih e-kroskah. FOTO: Arhiv ponudnika

Nam lahko poveste kaj o tem, kakšna je konkurenca. Kdo se prijavlja na taka tekmovanja? »Večina, sploh v nižjih kategorijah, je individualnih voznikov, je pa med njimi tudi nekaj profesionalnih ekip, kot sta na primer Valdinievole e-bike v sodelovanju z JK Racing, ki ima svojega dirkača tudi v MX GP. Njihov E-Bike Cross voznik Giuliano Boschi je z našo krosko Q140MD Core letos v skupnem seštevku zmagal. Zaenkrat je prvenstvo še »mlado« in omogoča vstop ob relativno majhnih stroških in tako ponuja priložnosti tudi manj izkušenim ali sponzorsko manj podprtim tekmovalcem. Zato bi povabil vse mlade krosiste naj si drznejo preizkusiti kaj novega, saj se ne zgodi vsak dan, da si lahko priča rojstvu novega športa. Samo pomislite, kako lepo bi bilo znova videti slovenskega dirkača na podiju Svetovnega EX-bike Cross pokala. Sreča je na strani pogumnih.« V kategoriji Open ste sami, kot edini Slovenec, osvojili drugo mesto v skupnem seštevku. Je direktor lahko tudi testni voznik? Lahko je in vedno bi moral biti! (smeh) Mislim, da ni boljšega načina, da objektivno preizkusiš svoj izdelek, kot da sedeš nanj in se z njim pomeriš v tekmi z drugimi vozniki. Nekaj sta teorija in razvoj, nekaj povsem drugega pa je praksa v težkih pogojih. Kot vozniku v dirki se ti razkrije cel kup drobnih detajlov, ki bi se jih dalo izboljšati in take izkušnje so neprecenljive. Letos mi je uspelo kar nekajkrat končati na zmagovalnem podestu (Mitja Šorn je bil letos tudi tretji na FIM World Cup tekmi, op.a.) in tudi to je neke vrste potrditev. Električna kroska in pedali. Kako je prišlo do tega? Kot sem omenili, je e-bike cross nov šport in se je, podobno kot motociklizem pred davni leti, razvil iz koles na motorni (tokrat električni) pogon. A čim je prvo e-kolo štartalo na tekmi, že se je pojavila želja po večji moči in večji hitrosti. Zato so organizatorji odprli eno izmed kategorij. Da bi pustili razvoju prosto pot. In v to smer se razvija. Morda bodo na tekmah naslednje leto namesto pedal že stopalke.

icon-expand Giuliano Boschi (levo) je državni prvak v Open kategoriji v E-Bike Cros-u in podprvak v dirke EX-Bike Cross World Cup ter Mitja Šorn (desno), podprvak v Open kategoriji v E-Bike Cros-u in tretje uvrščeni v dirki v EX-Bike CrossWorld Cup. FOTO: Arhiv ponudnika