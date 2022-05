Slovenske bukve napada rilčkar skakač

Kot pojasnjuje spletni portal Varstva gozdov Slovenije, je pojav posledica močnega napada majhnega hrošča, bukovega rilčkarja skakača. Aprila in maja namreč rojijo hroščki, ki so prezimili. "Hranijo se z listi gostiteljskih rastlin, v glavnem bukve, napadejo pa tudi beli gaber, brezo, vrbo, jesen, jelšo, javor, kostanj, glog, bezeg, navadni oreh in jablano," so zapisali na svoji spletni strani.

Na zavodu za gozdove so pojasnili, da zaradi namnožitve žuželke opažajo rjavenje, objedenost listov in ponekod tudi prisotnost listnih uši. Na portalu Varstva gozdov dodajajo, da je lahko poškodovanost listov tudi 100-odstotna in da bi lahko zaradi poškodb prezgodaj odpadel žir. Toda na zavodu za gozdove ob tem poudarjajo, da bodo bukve s poškodovanimi listi naslednje leto spet normalno odgnale. "Lahko da se bodo poškodbe zaradi rilčkarja pojavljale nekaj zaporednih let, a to ne bo ogrozilo vitalnosti bukve," so zapisali v odzivu. Ob tem so pojasnili, da so volnate bele uši na bukovih listih bukove listne uši, ki pa prav tako ne povzročajo večje oslabelosti bukovih dreves.

Namnožitve bukovega rilčkarja skakača se sicer pojavljajo v dolgih in nepravilnih presledkih ter trajajo razmeroma kratek čas, pravijo na zavodu za gozdove. Dodali so, da so zadnjo namnožitev na nekaterih območjih Slovenije zaznali v letih 2014 in 2015. So pa na portalu Varstva gozdov poudarili, da bi lahko zaradi podnebnih sprememb večkrat nastale ugodne razmere za pojav gradacij teh in drugih vrst žuželk. Proti navedenima vrstama se v gozdovih sicer ne izvajajo nobeni ukrepi.