Slovenija

Slovenske češnje: vrhunska kakovost in svežina

Ljubljana , 31. 05. 2026 21.11

A.K.
Češnje

Sezona češenj v Sloveniji traja od konca maja do začetka julija in je razmeroma kratka. Najboljši način za nakup svežih češenj je neposreden obisk lokalnih pridelovalcev ali tržnic, kjer potrošniki dobite pravkar obrane plodove. Pri nakupu v trgovini je priporočljivo poiskati označbo izbrana kakovost – Slovenija, ki zagotavlja 100-odstotno slovensko poreklo in višje standarde kakovosti.

Z izbiro slovenskih češenj se potrošniki odločajo za preverjeno kakovost, svežino in okus, ki ga lahko zagotovi le lokalno pridelano sadje. Ker češnje do trgovin in tržnic ne potujejo daleč, ostanejo bolj sveže, so bolj čvrste in ohranijo več vitaminov ter poln okus, sporočajo s kmetijskega ministrstva. 

Slovenske češnje navdušujejo tudi z veliko pestrostjo sort – od svetlo rumenih do temno rdečih in skoraj črnih plodov. Razlikujejo se po velikosti, obliki in okusu. Poznejše sorte so običajno bolj sladke, aromatične in čvrste.

Prednosti lokalnih sadežev

Nakup lokalno pridelanih češenj prinaša številne prednosti. Poleg izjemne svežine in odličnega okusa imajo češnje tudi številne koristi za zdravje. Vsebujejo vitamine C, A in K, veliko antioksidantov, vlaknin in kalij. Bioaktivne snovi v češnjah delujejo protivnetno ter ugodno vplivajo na srce in ožilje. Ker imajo nizek glikemični indeks, so primerne tudi za ljudi, ki pazijo na raven sladkorja v krvi. Zaradi kombinacije okusnosti in zdravstvenih koristi predstavljajo nepogrešljiv del uravnotežene prehrane.

Češnje
FOTO: Shutterstock

Na Primorskem so majske padavine pridelovalcem povzročile nekaj škode pri zgodnjih sortah v obliki pokanja in gnitja plodov, ponekod je pridelek prizadela tudi toča.

Češnje sicer pridelujejo skoraj po vsej Sloveniji, nekatere pridelovalce pa lahko najdete tudi na zemljevidu ponudnikov lokalne hrane na spletni strani Naša super hrana. Z nakupom slovenskih češenj podpiramo domače kmetijstvo, ohranjamo podeželje in prispevamo k zmanjševanju okoljskega odtisa zaradi transporta hrane. Potrošniki pa v zameno dobite okusno, sveže in hranilno bogato sadje, so še zapisali na ministrstvu. 

