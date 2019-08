Slovenske ceste znova v primežu zastojev

Dvokilometrski zastoj je trenutno tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, zastoj je tudi na regionalni cesti proti Avstriji.

Promet je povečan tudi na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti iz smeri Kosez in Viča proti Vrhniki.

Na ljubljanski obvoznici bo vse do nedelje predvidoma do 23. ure zaprt razcep Koseze iz smeri Kranja proti Bežigradu. Obvoz je po Celovški cesti in preko priključka Podutik. Promet pa bo samo po enem voznem pasu predvidoma do nedelje do 15. ure potekal na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zaloško cesto in Zadobrovo proti Mariboru.

Na mejnih prehodih čakalne dobe

Po informacijah Prometno informacijskega centra je trenutno čakalna doba na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje.

Osebna vozila za vstop v Slovenijo do pol ure čakajo na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje in Sečovlje. Za izstop iz države pa vozila na Gruškovju čakajo do ene ure, v Metliki in Sečovljah pa pol ure manj. Na Obrežju do pol ure za vstop v Slovenijo čakajo tudi avtobusi.