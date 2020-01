Se bo Slovenija utopila v lastnem komunalnem blatu?

Madžari so ugotovili, da je uvoz komunalnega blata iz bližnjih držav presegel vse meje, in zato odpovedujejo pogodbe za zbiranje mulja. Slovenci smo ga k njim izvozili kar 87 odstotkov, zato je njihova odločitev, da ga nočejo več, postavila našo državo na trda tla. Po podatkih Zbornice komunalnega gospodarstva je stanje trenutno tako, da 26 od 55 upravljavcev čistilnih naprav nima več prevoznika, ki bi odpeljal mulj. Ostale čaka podoben scenarij v mesecu ali dveh, ko se jim iztečejo pogodbe. A ti podatki se nanašajo zgolj na tiste upravljavce, ki so člani komunalne zbornice.

V Logatcu že polnijo kontejnerje, imajo od dva do tri tedne časa, da najdejo rešitev

V občini Logatec jim je pogodba za odvoz mulja potekla zadnji dan decembra lani. Ker se na javni razpis ni prijavil noben izvajalec, so odvišno blato oziroma mulj začeli kopičiti najprej v bazenih čistilne naprave in v zgoščevalniku. Ker so te kapacitete omejene, so ponovno začeli dehidracijo, ta teden pa polnjenje zabojnikov. Na voljo jih imajo pet. "Ocenjujemo, da lahko kopičimo odvišno blato v kontejnerjih zraven čistilne naprave ali na odlagališču od dva do tri tedne, nato bo nastal prostorski problem. V tem času moramo po hitrem postopku najti izvajalca, ki ima ustrezna okoljevarstvena dovoljenja in možnost odvoza odvišnega blata v tujino, ali druge rešitve," nam je pojasnil direktor Komunalnega podjetja Boštjan Aver.

Neodvoz blata lahko pomeni zaustavitev čistilnih naprav in iztekanje odpadnih voda v reke

Odstranjevanje odvišnega blata je bistvenega pomena za delovanje čistilnih naprav. Posledice, in tudi to, kdaj bodo nastopile, so odvisne od mnogih dejavnikov. Na primer do kdaj imajo posamezni izvajalci zagotovljeno odstranjevanje odvišnega blata, in ali imajo možnosti začasnega skladiščenja mulja. Nekateri namreč te možnosti sploh nimajo, drugi imajo časovno omejene možnosti."Tudi pri začasnem skladiščenju blata ne moremo povsem izključiti negativnih posledic za okolje. Končna posledica je seveda lahko nedelovanje čistilne naprave in iztekanje neprečiščene odpadne vode v vodotoke," je poudaril Rozman.