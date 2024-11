Več slovenskih evroposlancev razburjenih: veleposlaništvo vabi na YU nostalgijo

Kot so Matej Tonin (EPP/NSi), Romana Tomc, Branko Grims, Zala Tomašič in Milan Zver (vsi EPP/SDS) zapisali v pismu veleposlanici Sušnik, so iz uradnega službenega elektronskega naslova zaposlenih na slovenskem veleposlaništvu v Bruslju prejeli vabilo na zabavo z naslovom YU nostalgija, ki bo potekala 29. novembra v belgijski prestolnici. Spomnili so, da je bil v nekdanji državi 29. novembra dan republike, s katerim so obeleževali dan nastanka Jugoslavije.