Slovenija

Nemški turist presenetil gorske reševalce z izvirno zahvalo

Ljubljana, 25. 08. 2025 19.17 | Posodobljeno pred eno minuto

Danica Jovanović
Ta konec tedna so imeli gorski reševalci precej dela. Na pomoč so namreč priskočili kar 12-krat, od tega sta se dve nesreči žal končali tragično. Slovenske gore so letos tako vzele že 30 življenj, v celem lanskem letu pa za primerjavo skupno 37. Gorskim reševalcem, ki svoje delo opravljajo prostovoljno, sicer zagon za nove intervencije dajejo prav zahvale posameznikov, ki jih uspešno rešijo in so lahko zelo inovativne ter zanimive. Bohinjski gorski reševalci so tako denimo od nemškega turista prejeli prav posebno darilo.

