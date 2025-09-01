Slovenija
Slovenske gorice pod udarom toče, vinogradniki v skrbeh
Petkovo neurje s točo je veliko škode povzročilo tudi v Slovenskih goricah. Še posebej na območju Drbetincev. Za oreh velika toča in silovit veter sta poškodovala objekte, podirala drevesa, še posebej pa so jo skupili vinogradi in nekatere druge kulture. Ponekod je uničen ves letošnji pridelek. In kako rešujejo razmere?
