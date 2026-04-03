Slovenija

Slovenske jedi, ki bogatijo praznično mizo: izberite lokalne sestavine

Ljubljana , 03. 04. 2026 07.09 pred 25 dnevi 2 min branja 7

Avtor:
A.K.
Velikonočna pojedina

Ministrstvo za kmetijstvo spodbuja ohranjanje slovenske kulinarične dediščine med prazniki. Poudarek naj bo na izbiri lokalnih in tradicionalnih sestavin, kot so pirhi, šunka in potica, ki jih najdete pri domačih pridelovalcih ali na tržnicah, pozivajo.

Pred bližajočimi prazniki Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poudarja pomen ohranjanja bogate slovenske kulinarične dediščine ter spodbuja potrošnike k izbiri kakovostne, lokalne in tradicionalne hrane.

Praznično pojedino praviloma sestavljajo pirhi, šunka, hren, domač kruh in potica. Prekmurska šunka, prekajena in sušena mesnina, je z znakom zaščitena geografska označba uvrščena tudi na seznam zaščitenih slovenskih izdelkov v Evropski uniji. Z evropsko shemo zajamčena tradicionalna posebnost je zaščitena tudi Slovenska potica. Pripravimo jo lahko s petimi tradicionalnimi nadevi, najbolj poznana pa je gotovo z orehovim nadevom. 

Velika noč
FOTO: Shutterstock

Lokalno hrano poiščite pri kmetih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) potrošnike vabi, da lokalno hrano poiščejo neposredno pri kmetih, na lokalnih tržnicah in v trgovinah, kjer so izdelki jasno označeni s slovenskim poreklom in evropskimi zaščitnimi označbami. 

V podporo slovenskim kmetom MKGP izvaja tudi promocijo slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov – še posebej prek tematske spletne strani Naša super hrana. Tam je objavljen zemljevid ponudnikov lokalne hrane, na katerem se brezplačno predstavljajo kmetovalci – pridelovalci in predelovalci slovenske hrane. Trenutno jih je kar 838. Na spletni strani Naša super hrana so tudi recepti za jedi iz lokalnih sestavin in nasveti, kako hrano primerno shranjevati. Da hrana ne bi pristala v smeteh, naj potrošniki svoj nakup pametno načrtujejo in še pred obiskom trgovine preverijo, kaj že imajo doma, svetuje.  

Preberi še Pazljivo pred prazniki: odpoklic prekajenih mesnih izdelkov

"Kmetijstvo, ki predstavlja srce vsake družbe, ne zagotavlja le hrane, ampak ohranja pokrajino, podpira lokalno gospodarstvo in krepi tradicijo. Kmetje in pridelovalci si zaslužijo naše spoštovanje in podporo za svoje nenehno prizadevanje, da na trajnosten način zagotavljajo kakovostne in zdrave pridelke, kljub vedno večjim izzivom, kot so podnebne spremembe in pritiski globalnega trga. Naj bodo zato prazniki priložnost, da posežemo po avtentičnih slovenskih okusih, ki odražajo našo tradicijo, skrbno delo kmetov in bogastvo naravnih danosti naše države," spodbujajo na ministrstvu. 

KOMENTARJI7

Potouceni kramoh
03. 04. 2026 10.26
Ta najbolj verni katoliki so bili že včeraj popoldan v avto na avtocesti smer proti morju.Lepo vas pozdravljajo in pravijo da se vidimo v torek dopoldan.
Veščec
03. 04. 2026 19.48
dons,pa še južni,pa to
Vera in Bog
03. 04. 2026 09.49
Pri nas je vera še kar tabu.
mackon08
03. 04. 2026 16.09
Ti samo verjami v pravljice.
kovanec
03. 04. 2026 09.42
Alahko rečemo temu praznik, če pa po celem svetu grmijo rakete.
Spijuniro Golubiro
03. 04. 2026 08.57
Samo in izključno samo meso
Kumul
03. 04. 2026 08.31
Velikonočni jedilnik z veliko šunke in veliko jajci počez pa še orehova potica 😉, pomeni visoko sezono za vnetje žolčnika.
Portal
