Slovenske jedi, ki bogatijo praznično mizo: izberite lokalne sestavine

Praznično pojedino praviloma sestavljajo pirhi, šunka, hren, domač kruh in potica. Prekmurska šunka, prekajena in sušena mesnina, je z znakom zaščitena geografska označba uvrščena tudi na seznam zaščitenih slovenskih izdelkov v Evropski uniji. Z evropsko shemo zajamčena tradicionalna posebnost je zaščitena tudi Slovenska potica. Pripravimo jo lahko s petimi tradicionalnimi nadevi, najbolj poznana pa je gotovo z orehovim nadevom.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) potrošnike vabi, da lokalno hrano poiščejo neposredno pri kmetih, na lokalnih tržnicah in v trgovinah, kjer so izdelki jasno označeni s slovenskim poreklom in evropskimi zaščitnimi označbami.

V podporo slovenskim kmetom MKGP izvaja tudi promocijo slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov – še posebej prek tematske spletne strani Naša super hrana. Tam je objavljen zemljevid ponudnikov lokalne hrane, na katerem se brezplačno predstavljajo kmetovalci – pridelovalci in predelovalci slovenske hrane. Trenutno jih je kar 838. Na spletni strani Naša super hrana so tudi recepti za jedi iz lokalnih sestavin in nasveti, kako hrano primerno shranjevati. Da hrana ne bi pristala v smeteh, naj potrošniki svoj nakup pametno načrtujejo in še pred obiskom trgovine preverijo, kaj že imajo doma, svetuje.