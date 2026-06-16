Slovenske kopalne vode na morju med najboljšimi v Evropski uniji

V oceno kakovosti kopalnih voda je EEA vključila več kot 22.200 kopalnih voda v 27 članicah EU ter v Albaniji in Švici. Kot izhaja iz ugotovitev poročila, je lani najstrožje standarde glede kakovosti kopalnih voda izpolnjevalo 85 odstotkov spremljanih lokacij, 96 odstotkov spremljanih lokacij kopalnih voda v EU pa je izpolnjevalo minimalne standarde kakovosti. Le 1,5 odstotka kopalnih voda v EU je bilo slabe kakovosti.

"Podatki kažejo, da je splošna kakovost kopalnih voda po vsej Evropi v primerjavi s prejšnjim letom ostala stabilna," so poudarili pri EEA.

Največji delež kopalnih voda odlične kakovosti je v Avstriji, Bolgariji, na Cipru in v Grčiji – skupaj 95 odstotkov ali več.

Po ugotovitvah EEA je bila kakovost obalnih kopalnih voda na splošno boljša od kakovosti celinskih voda na območju rek in jezer. Medtem ko je bilo v EU v razred odlične kakovosti razvrščenih 88 odstotkov obalnih kopalnih voda, pa je bilo tovrstne kakovosti 78 odstotkov celinskih kopalnih voda.

Pri kopalnih vodah na območju rek jih je ob tem le 47 odstotkov od okoli 1200 lani doseglo odlično kakovost vode.

Slovenija je lani pri obalnih kopalnih vodah dosegla odlično kakovost, zaradi česar se je poleg Cipra in Litve uvrstila na vrh lestvice po kakovosti obalnih kopalnih voda.