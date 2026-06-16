Slovenske kopalne vode na morju med najboljšimi v Evropski uniji

V oceno kakovosti kopalnih voda je EEA vključila več kot 22.200 kopalnih voda v 27 članicah EU ter v Albaniji in Švici. Kot izhaja iz ugotovitev poročila, je lani najstrožje standarde glede kakovosti kopalnih voda izpolnjevalo 85 odstotkov spremljanih lokacij, 96 odstotkov spremljanih lokacij kopalnih voda v EU pa je izpolnjevalo minimalne standarde kakovosti. Le 1,5 odstotka kopalnih voda v EU je bilo slabe kakovosti.
"Podatki kažejo, da je splošna kakovost kopalnih voda po vsej Evropi v primerjavi s prejšnjim letom ostala stabilna," so poudarili pri EEA.
Največji delež kopalnih voda odlične kakovosti je v Avstriji, Bolgariji, na Cipru in v Grčiji – skupaj 95 odstotkov ali več.
Po ugotovitvah EEA je bila kakovost obalnih kopalnih voda na splošno boljša od kakovosti celinskih voda na območju rek in jezer. Medtem ko je bilo v EU v razred odlične kakovosti razvrščenih 88 odstotkov obalnih kopalnih voda, pa je bilo tovrstne kakovosti 78 odstotkov celinskih kopalnih voda.
Pri kopalnih vodah na območju rek jih je ob tem le 47 odstotkov od okoli 1200 lani doseglo odlično kakovost vode.
Slovenija je lani pri obalnih kopalnih vodah dosegla odlično kakovost, zaradi česar se je poleg Cipra in Litve uvrstila na vrh lestvice po kakovosti obalnih kopalnih voda.
Na drugi strani pa je bilo na Poljskem, v Belgiji, na Finskem, v Estoniji in Albaniji manj kot 70 odstotkov obalnih kopalnih voda razvrščenih v razred odlične kakovosti.
Medtem ko je bilo v Avstriji, na Finskem, Danskem, v Luksemburgu in Nemčiji 90 odstotkov ali več celinskih kopalnih voda razvrščenih v razred odlične kakovosti, pa jih je bilo v Sloveniji takšnih 57,1 odstotka. Dobre kakovosti je bilo 32,1 odstotka celinskih kopalnih voda.
Po navedbah EEA se je kakovost evropskih kopalnih voda v zadnjih letih stalno izboljševala, kar pripisujejo izvajanju direktive EU o kopalnih vodah in tudi druge evropske zakonodaje. "To vključuje izboljšane prakse spremljanja in upravljanja, naložbe v komunalne čistilne naprave, boljše zbiranje odpadne vode in spremljanje cvetenja cianobakterijskih alg, ki so lahko škodljive za zdravje ljudi in naravo," so povzeli.
Da lahko letošnje poletje žanjemo sadove doslednega izvajanja pravil EU na področju kopalnih voda, zaradi katerih je velika večina teh dovolj čistih za kopanje, je ob objavi poročila dejala izvršna direktorica EEA Leena Ylä-Mononen.
"Rezultati kopalnih voda v Evropi znova dokazujejo pomembnost okoljske zakonodaje EU ter desetletja naložb v čiščenje odpadnih voda in upravljanje z vodami. Zahvaljujoč tem prizadevanjem lahko Evropejci uživajo v kopalnih vodah z najvišjimi standardi kakovosti na svetu," pa je izpostavila evropska komisarka za okolje Jessika Roswall. Dodala je, da zaščita voda zahteva nadaljnje ukrepanje pri izzivih, kot so onesnaževanje, izguba biotske raznovrstnosti in vplivi podnebnih sprememb.
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