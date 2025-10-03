Svetli način
Slovenske neto plače rastejo bistveno počasneje kot hrvaške

Ljubljana, 03. 10. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Marko Gregorc
Sosedje nas dohitevajo. Povprečen Slovenec je pred 10 leti v svoj žep prejel dobrih 33 odstotkov višjo plačo kot Hrvat, danes pa se je razlika skrčila na vsega 10 odstotkov. K zmanjšanju razlike je prispevala hitrejša rast plač naših južnih sosedov kot tudi manjši davčni primež. Domača politika v zadnjih mesecih pred volitvami kar tekmuje, kdo bi zaposlenim lahko ponudil več. Kaj je na mizi in kaj o predlogih pravijo gospodarstveniki?

Precej zanimanja je v zadnjih dneh požel podatek, da je razlika med povprečno hrvaško in slovensko neto plačo le še dobrih 140 evrov. Ob tem, da slovenska bruto plača znaša dobrih 2500, hrvaška pa le 2000 evrov.

"Veliko se govori ves čas o davkih, veliko se govori tudi neresnic, ampak verjamem, da je predvolilni čas tak," je dejal finančni minister Klemen Boštjančič.

Iz podatkov statističnih uradov – tako slovenskega kot hrvaškega  – izhaja, da nas Hrvati dohitevajo. Danes povprečna neto plača na Hrvaškem za slovensko zaostaja slabih 10 odstotkov, pred desetimi leti je bila ta razlika več kot 33-odstotna.

"Po podatkih, ki jih imamo mi, je stvar drugačna," vztraja Boštjančič.

Denar v denarnici
Denar v denarnici FOTO: Shutterstock

Občutek delodajalcev pa je, da je primež, predvsem na višje plače, v primerjavi s sosedi postal neznosen.

"Jaz mislim, da je nujno, da se gospodarstvo, sindikati in politika usedejo za skupno mizo in ne tekmujejo več, kdo je močnejši tu doma. Včasih je treba pogledati stvari svetovno in ugotoviti, da smo tako majhni, da absolutno ni več možnosti ne sodelovati, ne se pogovarjati in najti rešitve," pravi Žiga Vavpotič, predsednik slovensko-kitajskega poslovnega sveta. 

Predvolilna davčna tekma se odvija med Golobovim predlogom božičnice in Janševim predlogom dohodninske razbremenitve vseh plač. Predlog Golobove božičnice obljublja višje dohodke od četrtine pa do polne minimalne plače - še v letošnjem letu. Medtem ko bi se Janšev predlog razbremenitve dohodnine odvijal do leta 2028, ko bi zaposlenemu na minimalni plači prinesel 758, tistemu s povprečno plačo pa 1.374 evrov letno več.

"Mi smo ta predlog dali zato, ker je tak predlog že bil uzakonjen v prejšnjem mandatu, pa ga je koalicija gospoda Goloba preklicala," je Janša dejal v sinočnji oddaji 24UR ZVEČER.

Na vprašanje voditelja Uroša Slaka, zakaj so ga vložili šele zdaj, ko je vlada predlagala božičnico, pa: "Če ga ne bi vlada preklicala, potem bi že letos zaposleni dobili še eno povprečno plačo."

Naj politiki ne pozabijo, da državni proračun ni malha brez dna, medtem opozarjajo gospodarstveniki.

"Seveda je pa treba gledati celoto davčnega sistema, prihodkov proračuna in njegove vzdržnosti in nedvomno bo moralo priti do prerazporeditve znotraj zajema davkov nekaterih drugih, med drugim tudi obdavčitve premoženja," pravi Iztok Seljak, predsednik Združenja Manager.

In kakšni bi bili učinki Golobove ali Janševe poteze? Božičnica v višini polovice minimalne plače bi nas po podatkih finančnega ministrstva stala okrog 378 milijonov evrov, Janšev predlog pa - po izračunih stranke SDS - zgolj v prihodnjem letu 340 milijonov evrov več.

jernam
03. 10. 2025 21.25
Je to sploh mogoče pod Holobovo vlado🥳🥳🥳🥳
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
03. 10. 2025 21.23
-2
Seveda, ker ne poznate dejstev. Povprečna penzija u HR 585 evrov. zakaj? Ker sta dva stebra pokojninskega zavarovanje, eden je obvezen, drugi prostovoljen, seveda v drugega daje malo ljudi... Divja inflacija, ker imajo vzhodni sistem: manjši davki na plače in profit, ter DDV 25%. Zdravstvo javno trikrtat bolj v k...kot naše, ali je vse bogato privat , ostalo je pa morje revežev ter vsaj 300.000 ljudi iz Indije, Nepala, Pakistana...ni obveznega regresa, vse je na trgu in seveda se bogati bogatijo, navaden delavec pa komaj diha....Cene 2019-2025 so se dvignile za 60%...Če hočete tako konzervativno davčno logiko, kar izvolite. Zakaj se je toliko Hrvatov izselilo? Pod vlado HDZ je odšlo okoli 500.000 ljudi, če so tolk dobra država? In zakaj je toliko hrvatov v Avstriji? Zaradi delavskih pravic, ki jih HR nima.... Veliko sem v ZG, Slavoniji, ter pri žlahti v severni Dalmaciji in oni so sto let za nami, kar se tiče razvoja, delavskih pravic in neklanjanju toliko Američanom in njihovim kapitalom. Kaj bo naslewdnje? PRimerjava s koruptivno BiH? V HR in v BiH vladajo desni nacionaoisti, pa vidimo kje so...tako da nehajte že s tem. PA veste, da je HR zelo obdavčila premoženje, ker od nje to zahteva OECD? To, kar se pri nas upirajo z obema nogama, je Plenković naredil.... Koliko hrvaških žensk sanja slovenske pravice recimo do splava ? tako da ne hvala, je izredno lepa država, ampak desničarsko nasilje je pa doseglo višek in vlado katoliške cerkve !
ODGOVORI
0 2
Magic-G-spot
03. 10. 2025 21.22
+3
Hrvati se vedno recejo, da je 50 eur v trgovini nic levaki vam pa za 20 eur napolnijo kosarico tako, da na titaniku vse stima. Mene bolj zanima kaj pocne penzioner Danilo Turk v NY in koliko nas stanejo Fajonke v ZN. Skoda nasplosno vemo da je velika sam se v stevilkah bi bilo zanimivo videt koliko so do zdaj potrosili za blodnje ki jih plasirajo v javnost, da sramotijo drzavo !!!???
ODGOVORI
3 0
Resnico ti povem
03. 10. 2025 21.19
+0
Nehajte bluzit s to Hrvaško ali veste, da je v zadnjih 20 letih šlo iz Hrvaške več, kot 850.000 hrvaških državljanov. To je skoraj milijon Hrvatov, trebuhom za kruhom, v Nemčijo, Britanijo, Avstrijo, Švico in ja tudi v Slovenijo. Da ljudje ne gredo še bolj iz države Hrvaške, Plečnikovih čim bolj dvigujejo plače. Ostali so jim samo upokojenci, ki praktično stradajo, plastenke zbirajo.... Indicev, pakistance zaposlujejo, itd.... Veste kolikšno imajo oni javno upravo, 3x večjo, kot mi vsi. Pa 10x manj proizvodejo, razen Podravke in trgovina na polno za turiste in kitajska roba. HDZ pa zmagujejo samo zato, ker kdor je njihov član ima službo v javni upravi, razumete.... Dajte se malo podučiti, razen turizma in njihove javne uprave nimajo nič, ali pa vse na subvencije delajo, da ostane pri njih.. Mi v Sloveniji proizvajamo in 70% te proizvodnje gre večinoma v Evropo in drugam v svet. Balkan propada oz. korupcija, mafija tam dela na 1000%, kdor tega ne ve in vidi, naj se podučiti, berite kaj njihove članke, poslušajte ljudi. Vprašajte te osebe, ki pri nas delajo. Mladi pa pametni Hrvatje gredo ven, samo, da imajo 5 minut časa. Poglobite se v podatke.
ODGOVORI
2 2
medŠihtom
03. 10. 2025 21.25
+1
se pravi smo slabi v odseljevanju, treba pojačat selitve mladih v avstrijo in nemčijo. strinjam se. ostalo pride samo po sebi.
ODGOVORI
1 0
FejsBrukica
03. 10. 2025 21.19
-3
Kaj je drugega ta članek, kot slovenska fovšija? Zakaj bi nas moralo brigati, kakšno plačo imajo Hrvati. Zaradi mene naj imajo povprečno plačo 5 tisoč €, mi pa se raje brigajmo zase. Sicer pa ob tako veliko lepe obale moraš biti res nesposoben, da državi ne gre dobro. Pa še večino slovnske živilske industrije so pokupili. Mi pa smo pač hlapci.
ODGOVORI
0 3
n0rc
03. 10. 2025 21.16
+6
Super vlada, ni kaj. Davek na davek + davek na davek :) Bruto - neto dobimo najmanj od vseh naših sosedov
ODGOVORI
6 0
fljfo
03. 10. 2025 21.16
+7
Vsega ne moremo met...Je pa Golob zrihtal max 30 dni do specialista, odlično poskrbel za poplavljence, rešil prostorsko stisko sodstva, razbremenil davke, revežem zrihtal majsodobnejše računalnike...Pač to tudi stane
ODGOVORI
7 0
FejsBrukica
03. 10. 2025 21.16
-4
Janša spet pametuje, ampak žal je približno tako nesposoben, kot leve vlade. Kaj je pa tako dobrega naredil? So se nam zvišale plače, znižali davki? Se je lotil romske problematike? Se je lotil problematike ilegalnih prehodov meje? Ali pa je morda klical trojko, ko je bila kriza in bi bili danes druga Grčija. Ali pa njegov program 100+10? Dajte no, dajte. Ljudje imate spomin kot zlate ribice. Obupni so in eni in drugi. Zato se nam slabo piše. Nakladati pa znajo, to pa ja. In kregati narod.
ODGOVORI
1 5
Po možganski kapi
03. 10. 2025 21.13
+1
Zdaj, ko imamo urejeno zdravstvo bi vsi želeli vladati.
ODGOVORI
3 2
Yon Dan
03. 10. 2025 21.12
+5
Važno da naši davki rastejo enormno in še bodo pod takimi nesposobneži.
ODGOVORI
5 0
Po možganski kapi
03. 10. 2025 21.11
+4
Janša je kriv za zadnja tri leta Tak je tak je.
ODGOVORI
5 1
zmerni pesimist
03. 10. 2025 21.11
+7
Golob ostal bi v genu nič delal dobro služil nihče te ne bi šinfal ti bizgec si pa poslušal milana sedaj pa imaš štalo
ODGOVORI
7 0
Po možganski kapi
03. 10. 2025 21.11
-4
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in Tino.
ODGOVORI
1 5
Tomvojo
03. 10. 2025 21.09
+2
Pa kaj, smo pa pri rasti cen pred njimi.
ODGOVORI
3 1
Kriss-slo
03. 10. 2025 21.09
+1
Delavec slo,rubez,in podobnim zaslepljencem je tole dobro pokvarilo vikend..sedsj vidte od kje toliko ljubosumja do hrvatov..se v edini stvari v kateri smo bli boljsi nas dohitevajo
ODGOVORI
3 2
Svetec 2021
03. 10. 2025 21.07
-5
Janša zavozil celo slovenijo
ODGOVORI
3 8
BBcc
03. 10. 2025 21.08
-1
Sedaj pa to traja, da se uredi.
ODGOVORI
2 3
2mt8
03. 10. 2025 21.10
+7
Kučanovi izbranci so vodili vlade 80% časa samostojne Slovenije. Ne mi rečt, da je Janša njim preprečil, da bi spremenili državo na bolje? 🤣
ODGOVORI
7 0
Po možganski kapi
03. 10. 2025 21.11
+1
Tak je tak je on je krivn
ODGOVORI
1 0
biggbrader
03. 10. 2025 21.13
+5
Janša je ukinil eno plačo, a ne ?! Golob je rekel da ne rabimo nizkih davkov, kot jih imajo Hrvati, saj denar pokvari ljudi. Njegovi milijoni bojo pokvarili samo Tino.
ODGOVORI
5 0
AleksKritik
03. 10. 2025 21.01
+2
Bistveno premalo proizvajamo in tržimo. Poslovne stavbe rastejo kot gobe po dežju, a kaj, ko ne iz pravih razlogov. Prodali smo pa pravzaprav večino vodilnih konjev in to nas tepe. Čuden narod smo, čuden. Ni odgovornosti, ni sramu. Vsak po svoje in le zase. Po domače..zajebali so tisti, ki so lahko. In še veliko se bo zajebalo. Ne znamo...al nočemo...ne vem, vem pa, da narod s poudarjenim gosjim nagonom ne more na dolgi rok..
ODGOVORI
3 1
biggbrader
03. 10. 2025 21.14
+2
Sam da imamo ć pred rogom.
ODGOVORI
2 0
2mt8
03. 10. 2025 21.01
+11
Na Hrvaškem nimajo Kučana, Jankovića in Goloba ki bi jih bremzali.
ODGOVORI
13 2
BBcc
03. 10. 2025 21.05
-4
To sem pisal že pod Janševo vlado, da nas Hrvati prehitevajo. Že takrat je to bilo.
ODGOVORI
1 5
fljfo
03. 10. 2025 21.10
+4
BBcc...No piši to še zdaj
ODGOVORI
4 0
biggbrader
03. 10. 2025 21.16
+2
Se ponavljaš kot Papiga ampak pod Janšo so bili Hrvatje na 70 % slovenskih plač, pod Golobom so na 90 %.
ODGOVORI
2 0
biggbrader
03. 10. 2025 21.16
+2
Bravo !!
ODGOVORI
2 0
BUONcaffee
03. 10. 2025 21.00
+6
Važno da vodimo pred Hrvaško. Božičnica pa bo kot češnja na torti.
ODGOVORI
7 1
kryptix
03. 10. 2025 21.00
+0
Bled, Bohinj, Logarska, dajlepše mesto na svetu de,.... Imamo vse ampak bistveno premalo da bi nas turizem reševal. Bo treba delat ampak kot vemo vsi delajo tako da drugega kot pametena politika nam ne preostane. In če smo realni ni politikov ki bi to znali. oziroma so komentatorji,...
ODGOVORI
2 2
