Slovenske neto plače rastejo bistveno počasneje kot hrvaške

"Po podatkih, ki jih imamo mi, je stvar drugačna, " vztraja Boštjančič.

Iz podatkov statističnih uradov – tako slovenskega kot hrvaškega – izhaja, da nas Hrvati dohitevajo. Danes povprečna neto plača na Hrvaškem za slovensko zaostaja slabih 10 odstotkov, pred desetimi leti je bila ta razlika več kot 33-odstotna.

"Veliko se govori ves čas o davkih, veliko se govori tudi neresnic, ampak verjamem, da je predvolilni čas tak, " je dejal finančni minister Klemen Boštjančič.

Precej zanimanja je v zadnjih dneh požel podatek, da je razlika med povprečno hrvaško in slovensko neto plačo le še dobrih 140 evrov. Ob tem, da slovenska bruto plača znaša dobrih 2500, hrvaška pa le 2000 evrov.

Občutek delodajalcev pa je, da je primež, predvsem na višje plače, v primerjavi s sosedi postal neznosen.

"Jaz mislim, da je nujno, da se gospodarstvo, sindikati in politika usedejo za skupno mizo in ne tekmujejo več, kdo je močnejši tu doma. Včasih je treba pogledati stvari svetovno in ugotoviti, da smo tako majhni, da absolutno ni več možnosti ne sodelovati, ne se pogovarjati in najti rešitve," pravi Žiga Vavpotič, predsednik slovensko-kitajskega poslovnega sveta.

Predvolilna davčna tekma se odvija med Golobovim predlogom božičnice in Janševim predlogom dohodninske razbremenitve vseh plač. Predlog Golobove božičnice obljublja višje dohodke od četrtine pa do polne minimalne plače - še v letošnjem letu. Medtem ko bi se Janšev predlog razbremenitve dohodnine odvijal do leta 2028, ko bi zaposlenemu na minimalni plači prinesel 758, tistemu s povprečno plačo pa 1.374 evrov letno več.

"Mi smo ta predlog dali zato, ker je tak predlog že bil uzakonjen v prejšnjem mandatu, pa ga je koalicija gospoda Goloba preklicala," je Janša dejal v sinočnji oddaji 24UR ZVEČER.

Na vprašanje voditelja Uroša Slaka, zakaj so ga vložili šele zdaj, ko je vlada predlagala božičnico, pa: "Če ga ne bi vlada preklicala, potem bi že letos zaposleni dobili še eno povprečno plačo."

Naj politiki ne pozabijo, da državni proračun ni malha brez dna, medtem opozarjajo gospodarstveniki.

"Seveda je pa treba gledati celoto davčnega sistema, prihodkov proračuna in njegove vzdržnosti in nedvomno bo moralo priti do prerazporeditve znotraj zajema davkov nekaterih drugih, med drugim tudi obdavčitve premoženja," pravi Iztok Seljak, predsednik Združenja Manager.

In kakšni bi bili učinki Golobove ali Janševe poteze? Božičnica v višini polovice minimalne plače bi nas po podatkih finančnega ministrstva stala okrog 378 milijonov evrov, Janšev predlog pa - po izračunih stranke SDS - zgolj v prihodnjem letu 340 milijonov evrov več.