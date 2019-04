Slovenske orhideje krasijo vatikansko baziliko

Strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič sta že v petek začela z delom v rastlinjaku vatikanskih vrtov, kjer sta pripravljala aranžmaje v posebej za to priložnost izdelanih podlagah. Postavila sta kaskade in jih okrasila z rezanim cvetjem in zelenjem. V soboto sta nato projekt nadaljevala v baziliki in ga ob pomoči sodelavcev proti večeru zaključila, da je lahko papež Frančišek v okrašeni baziliki daroval mašo.

Zdaj njun aranžma s štirimi kaskadami in cvetjem že obkroža Berninijeve stebre oltarja v baziliki Svetega Petra. Za aranžma sta uporabila 160 kaskadnih ter 140 dvostebelnih orhidej v beli, rumeni in rdeči barvi. Orhideje v barvah Vatikana so vredne 7000 evrov.