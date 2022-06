Slovenske solarne rešitve lahko podjetjem pomagajo ublažiti energetsko krizo

Podatek, da se je maloprodajna cena električne za povprečnega negospodinjskega porabnika v obdobju enega leta povišala za kar 76 %, zgovorno priča o izzivih, s katerimi se zaradi rekordnih podražitev elektrike spopada gospodarstvo. Ob nestabilnih geopolitičnih razmerah pa vprašanje energetske neodvisnosti samo še pridobiva na pomenu. Solarna energija tudi na ravni EU postaja prepoznana kot eden ključnih ukrepov za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in postopni prehod v brezogljično družbo. Kako lahko slovenskemu gospodarstvu koristi dejstvo, da imamo v Latkovi vasi pri Preboldu enega vodilnih svetovnih proizvajalcev solarnih modulov?

Evropsko poreklo prinaša številne prednosti

Zaradi prevlade azijskih proizvajalcev na globalnem trgu solarnih izdelkov na račun njihove dampinške cenovne politike se pogosto pozablja na dejstvo, da je fotovoltaična industrija zrasla prav na evropskih temeljih. Kakovostni solarni izdelki, za katerimi stojijo dve desetletji vlaganj v razvoj in raziskave, sledenje najvišjim standardom proizvodnje in upoštevanje etičnih in moralnih vrednot tako na področju okoljske odgovornosti kot pravic delavcev, so poglavitni razlogi, zakaj so solarni moduli izdelani v Evropi in po evropskih merilih neprimerljivo boljša izbira.