Slovenska zdravstvena ekipa iz Makedonije: Bili smo na robu solz

"Ljudje so žalostni, razbesnjeni, želijo si čim prej čim več ljudi spraviti ven iz države kamorkoli v katerokoli državo. Makedonsko zdravstvo je zelo slabo, propadlo, državno ali javno, kakorkoli mu rečemo," je dejala dr. med., Anita Mrvar Brečko , vodja Enote za urgentno anesteziološko dejavnost in oživljanje na Kirurški kliniki UKC Ljubljana. "Ni točnih podatkov, kdo bo kam šel, ker se to stanje spreminja iz trenutka v trenutek. Ves čas se kalkulira, koliko časa transporta so sposobni preživeti," je pojasnila.

Slovenski zdravniki, ki so prisostvovali pri prevozu, poročajo, da so poškodovanci hudo opečeni, tako njihovo telo, kot njihove dihalne poti in da so v življenjski nevarnosti. Za vsakega skrbi kar 15-članska zdravstvena ekipa.

Stanje štirih poškodovanih v nepredstavljivi tragediji v makedonskem klubu, ki so jih slovenski zdravniki prepeljali v Slovenijo, je tako kritično, da so bili celo izkušeni zdravstveni delavci na robu solz.

O transportu bolnikov je dejala, da "to letalo ni namenjeno za prevoz tako kritično bolnih bolnikov. To so kritični bolniki, predihavani s sto odstotnim kisikom." Pojasnila je, da so zato morali pravilno preračunati, da so imeli dovolj kisikovih jeklenk s seboj. "Večino časa smo bili na kolenih, da to uspeš," je še rekla.

Pri zdravljenju po njegovih besedah sodelujejo "zdravniške ekipe, specialisti anesteziologi, ki se poglobljeno ukvarjajo z opečenci, nato kirurgi, specialisti plastične kirurgije, ki skrbijo za oskrbo ran in ostalo podporno osebje."

Povedal je, da so zaradi prisotne multiorganske obremenitve in prizadetosti posameznih sistemov v zdravljenje pogosto vključeni tudi specialisti vseh drugih specialnosti."Ko se govori o sestavi ekip pri posameznih opravilih so pa številke 10, 15 včasih tudi več ljudi," je še povedal.

Kakšen je postopek oskrbe, ko gre za opekline?

Kot je še razložil Rogelj je "v prvi vrsti odstranjevanje prizadete odmrle kože, kjer lahko pride do razraščanja bakterij, ki so sicer normalno prisotne na koži vsakega." Ker je ob opeklinski rani ta bariera porušena, je prvi cilj je odstranitev teh omrtvin. Nato sledi"včasih sočasno, pri obsežnejših opeklinah pa večstopenjsko kritje z kožo, končni cilj in namen je prekritje vseh površin z bolnikovo kožo," je dejal Rogelj.

Kdo vse je bil na letalu?

Slovenska zdravstvena ekipa je bila sestavljena iz anesteziologov in intenzivistov iz ekipe medbolnišničnih helikopterskih transportov kliničnega centra Ljubljana.

"To je verjetno najbolj izkušena ekipa pri nas, dva anesteziologa in diplomirani zdravstvenik, ni šlo da bi šli štirje, ker je avion premajhen," je povedala Brečkova. Obrazložila je, da moral biti nivo oskrbe kritičnega bolnika ves čas najmanj takšen kot tam, od koder so bolnika vzeli. Ob prihodu v Slovenijo so poškodovanca preložili v rešilec in ju pripeljali v klinični center Ljubljana nato pa še v Maribor.

Na vprašanje, po čem si bo zapomnila reševanje bolnikov iz Makedonije, je še dodala, da "so bili vsi zelo veseli, ker smo jih lahko odpeljali. Podpora in sodelovanje, vsi v Makedoniji pomagajo in so vsi zelo veseli, tisočkrat so se nam zahvalili, da smo bili pripravljeni pomagati."