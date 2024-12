Slovenske železnice imajo najboljšo nacionalno kampanjo v Evropi

Nagrado za najboljšo nacionalno kampanjo, ki so jo podelili v Luxemburgu, je prejela akcija Vlaki nove generacije Slovenskih železnic – Potniški promet. "Kampanja kreativno prikazuje odrasle potnike kot otroke in z nostalgičnim zornim kotom namiguje, da so potovanja z vlakom več kot samo prevoz in lahko vzbudijo velike občutke veselja in začudenja. Sodniki so ugotovili, da je ta upodobitev zelo kreativen in nepozaben preobrat, ki je oglasom prinesel edinstven čar in pripomogel k opaznemu 10-odstotnemu povečanju števila potnikov," so zapisali v obrazložitvi nagrade.

Kampanja vabi vse starosti, da se ponovno povežejo s čistim užitkom potovanja, hkrati pa izpostavlja vlake nove generacije kot sodoben in nepozaben način raziskovanja, so še dodali.

Poleg Slovenskih železnic so nagrado prejeli še SBB AG, Mollow, in Schweizerische Südostbahn AG.