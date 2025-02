Slovenske železnice kupujejo 30 novih lokomotiv

Posel je v sklepni fazi, poroča časnik Dnevnik, pogodbo pa naj bi podpisali marca. Pri tem bo šlo za največjo pomladitev voznega parka v zadnjih 25 letih. Po besedah generalnega direktorja Dušana Mesa bodo prve lokomotive v Slovenijo prišle v začetku leta 2027.

Mes je ob tem za časnik poudaril pomen strateškega partnerja, češkega EP Logistics, ki ima 49-odstotni delež v podjetju SŽ Tovorni promet. Cilj družbe se je utrditi kot eden ključnih nosilcev tovornega prometa in logistike v regiji od Italije do Severne Makedonije, tako z nakupi novih lokomotiv kot tudi s prevzemi nekaterih železniških podjetij v regiji, je za Dnevnik poudaril Mes.

Ob tem je spregovoril tudi o potrebi izgradnje drugega tira med Koprom in Divačo za povečanje količine tovora. Družba SŽ Tovorni promet ima trenutno za tovorni promet iz koprskega pristanišča proti zalednim državam na voljo 68 tovornih lokomotiv. Z dobavami novih lokomotiv bodo postopoma umikali stare.

Nove lokomotive bodo štiriosne večsistemske lokomotive, ki bodo omogočale vleko vagonov po progah tudi v Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem, Madžarskem, Češkem, Slovaškem in v Srbiji. V javnem naročilu so med številnimi zahtevami zapisali, da morajo dosegati hitrosti tovornih vlakov najmanj 120 kilometrov na uro, osna obremenitev mora dosegati 22,5 ton, instalirana moč lokomotive naj bo do 6400 kilovatov, še poroča časnik.