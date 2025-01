Slovenske železnice so pripravljene zaposliti vse invalide škofjeloškega CSS

CSS, ki je v večinski državni lasti, izdeluje pa stružene in hladno preoblikovane kovinske izdelke, zaposluje 41 ljudi, med njimi 19 invalidov.

SŽ-ŽIP pa je največje invalidsko podjetje v Sloveniji, ki zaposluje 650 zaposlenih in se ukvarja z dejavnostmi čiščenja, varovanja, urejanja okolja, prevoznimi in avtomehaničnimi storitvami ter obrtniškimi deli na različnih lokacijah v Sloveniji.

"V prihodnjih dneh bodo stekla srečanja in pogovori med predstavniki SŽ-ŽIP in CSS glede izvedbe prezaposlitvenih aktivnosti," so danes v sporočilu za javnost navedli v Slovenskem državnem holdingu (SDH). Izrazili so zadovoljstvo, da bo s tem zagotovljena zaposlitev vsem 19 invalidom kot ranljivi skupini zaposlenih, glede na poslovne možnosti pa tudi ostalim zaposlenim.

"Pravočasna in odgovorna odločitev družbe CSS, da zaradi nezmožnosti nadaljnjega poslovanja predlaga likvidacijo družbe, je omogočila izognitev stečaju in posledično aktivno iskanje alternativnih zaposlitvenih možnosti za invalide. Družbi CSS in SDH sicer še vedno izvajata tudi druge aktivnosti za iskanje čim bolj ustreznih možnosti za prevzem delavcev družbe oziroma dejavnosti družbe CSS," so še dodali.