Slovenske železnice prilagajajo vozni red, cilj je manj prometa na cestah

Kot je spomnila direktorica družbe SŽ-Potniški promet Kocjan, je faza A, ki vključuje nadgradnjo nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani, praktično končana, stekli pa sta že fazi B in C. "Naš osnovni motiv je, da omogočimo mobilnost ljudem v in iz glavnega mesta v obsegu, ki bo zadostil cilju, da se promet ne bo prelil na ceste," je poudarila.

Ob posodabljanju železniške infrastrukture in gradnji nove osrednje železniške postaje v prestolnici bo vozni red vlakov v prihodnjem letu precej prilagojen, so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnili pristojni na SŽ.

Uvedli bodo še dodatni jutranji vlak med delavniki med Sevnico in Celjem ter en večerni in dva jutranja vlaka na relaciji Ljubljana–Sevnica s podaljšanjem do Dobove. Na relaciji med Ljubljano in Mariborom bo vozilo 63 vlakov. Namesto desetih vlakov pa bodo v času zunaj prometnih konic organizirali nadomestni prevoz med Ljubljano in Celjem. Predvidevajo, da bo čas vožnje podoben. "Vlak bo denimo vozil med Mariborom in Celjem, nato bo potnik prestopil na direktni avtobus, ki gre po avtocesti do Ljubljane. Nazaj se ponovi zgodba v obratno smer. Takšnih bo torej 10 vlakov," je ponovila Kocjan.

Pri navezavi na gorenjsko in kamniško progo z začasno začetno in končno postajo v spodnji Šiški bo organizacija ostala enaka zdajšnji. Za 14 vlakov na relaciji Ljubljana-Brezovica pa bo še naprej organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Po besedah direktorice SŽ-Potniški promet je novi vozni red že viden na spletnih straneh železnic, je pa verjetno, da ga bodo skozi leto še spreminjali.

Med spremembami je omenila tudi dodaten jutranji vlak ob koncih tedna na relaciji Pragersko–Hodoš. Med Ljubljano, Sežano, Novo Gorico, Koprom, Rakitovcem in Ilirsko Bistrico bo vozil dodaten jutranji vlak, na progi Ljubljana–Metlika bosta ob koncih tedna vozila dva dodatna vlaka.

"Na ostalih progah v notranjem prometu ni bistvenih sprememb, smo pa uspeli vzpostaviti dve novi direktni povezavi med Slovenijo in Avstrijo, in sicer Maribor–Gradec," je dejala. V letu 2025, ko bosta Nova Gorica in Gorica nosili naziv Evropska prestolnica kulture, je avstrijski prevoznik uvedel dva para dodatnih vlakov do Nove Gorice. Z novimi vlaki se bo mogoče voziti tudi med Slovenijo in Hrvaško.

Kot je dodal direktor družbe SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc, trenutno tretjina tirov na železniški postaji Ljubljana ne obratuje. "S 14. decembrom se odpirata dva nova začasna perona, ki bosta omogočala, da bo čim več vlakov prišlo na postajo Ljubljana," je dodal.

Gradbena dela bodo po njegovih pojasnilih povzročala še dodatne ovire. Prva večja ovira je načrtovana za čas od 25. decembra do 27. decembra, ko bo povezava iz Ljubljane proti Jesenicam in Divači popolnoma prekinjena zaradi vezave tirov na nadvozu nad Dunajsko cesto. "To se bo izvajalo v času praznikov, ko je potnikov manj, zato da bodo tudi ovire zanje čim manjše," je dejal. Za vse vlake, ki v tem času vozijo, bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Tudi pri gradnji na postaji Ljubljana je pričakovati, da bodo določene cone za potnike zaprte, je še napovedal, potnike pa pozval, naj spremljajo oznake na postajnem območju in pravočasno prihajajo na postajo.