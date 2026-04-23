Slovenija

Slovenske železnice s 1. majem spreminjajo način validacije vozovnic

Ljubljana, 23. 04. 2026 13.23 pred 5 dnevi 1 min branja 6

Avtor:
STA L.M.
Brezplačne vozovnice za upokojence

Slovenske železnice (SŽ) s 1. majem uvajajo validacijo vozovnic tudi na peronu. To bo pred začetkom vožnje z vlakom opravil sprevodnik z mobilnim terminalom. Validacija vozovnic bo še naprej potekala tudi na vlaku.

Potnik vozovnico kupi v spletni trgovini, mobilni aplikaciji, na kartomatih ter na prodajnih mestih pred vstopom na vlak ter jo validira pri sprevodniku na peronu začetne postaje vlaka ali pred vstopom na vlak ali na vlaku na ostalih, vmesnih postajah.

Pri SŽ potnike prosijo, da imajo ob prihodu na peron oziroma ob vstopu na vlak vozovnico pravočasno pripravljeno ter sledijo navodilom osebja.

Slovenske železnice
Slovenske železnice
FOTO: Luka Kotnik

Kot so pojasnili, validacija omogoča spremljanje zasedenosti vlakov in potovalnih tokov. Na podlagi teh podatkov prilagajajo število garnitur in sestavo vlakov, kar prispeva k zmanjševanju gneče, večjemu udobju potnikov ter kakovostnejši in zanesljivejši storitvi.

Slovenske železnice vozovnice potniki javni prevoz validacija
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

guri
23. 04. 2026 14.39
MI ni jasno kako bo to zgledalo ko na peronu stoji par sto ljudi za na vlak , ki odpelje čez par minut. 15.35 Ljubljana-Dobova dve kompoziciji.???
flojdi
23. 04. 2026 14.33
?in kaj je validacija..ej.ne da se mi poiskat..niti prebrat ce to sploh pise
Edoo
25. 04. 2026 10.33
Validacija je to ko sprevodnik preglada vozovnico.....jo validira s terminalom.
zajfa
23. 04. 2026 14.10
Glede na to, da je zdaj večina sprevodnic in ne sprevodnikov, so si najdle spet dodatnih par urc sedenja. Fino. Kako hitro stvari stečejo, če so pravi spoli vmešani v delovni proces.
Edoo
25. 04. 2026 10.34
ti pa si ena žajfa
bronco60
23. 04. 2026 14.08
Kaj mi to pomaga, če se vozim 50km, 1,30h.
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Navaden glavobol je bil v resnici počena žila v možganih
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
