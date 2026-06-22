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Slovenske železnice so s kampanjo Sejemo sončno prihodnost povezale skupnosti po vsej Sloveniji

Ljubljana, 22. 06. 2026 13.30 pred 3 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Slovenske železnice so drugo leto zapored izpeljale setev sončnic v okviru vseslovenskega projekta Sejemo sončno prihodnost. Skupaj z občinami, šolami, vrtci, čebelarji in drugimi predstavniki lokalnih skupnosti so posejali skoraj 150 kilogramov sončničnih semen, ki jih je zagotovilo podjetje SAATBAU eGen.

Letošnja setev se je ob železniških progah in postajah simbolično začela na svetovni dan čebel, in sicer v Domžalah, Grosupljem in Ivančni Gorici. V naslednjih tednih je zgodba povezovanja in skrbi za naravo zaživela še v enajstih krajih: v Sevnici, Laškem, Divači, Šmartnem ob Paki, Celju, Kočevju, Medvodah, Ljubljani (Dolgi most), Dravogradu, Velenju ter Ormožu (Osluševci).

Kampanja izraža zavezanost Slovenskih železnic trajnostni mobilnosti, odgovornemu ravnanju z okoljem in tesnemu sodelovanju z lokalnimi skupnostmi.

Povezovanje skupnosti in trajnostnih vrednot

V vsaki občini so ob sejanju pripravili posebno prireditev, ki je povezala vse generacije – od otrok iz vrtcev in šol do predstavnikov občin, čebelarjev, športnikov in članov lokalnih društev. Dogajanje so popestrili kulturni nastopi najmlajših, glasba ter ustvarjalne delavnice, ki so opozorili na pomen narave, opraševalcev in trajnostnega razvoja.

Župani in predstavniki občin so poudarjali, da so prav majhni koraki ključni za odgovornejši odnos do okolja. Tudi simbolne geste so lahko zgled, kako ravnati z naravo in prostorom, v katerem živimo, so povzeli v več lokalnih skupnostih.

Povezovanje skupnosti in trajnostnih vrednot
Povezovanje skupnosti in trajnostnih vrednot
FOTO: Miško Kranjec

Močna podpora znanih obrazov

Pobudi so se letos pridružili tudi številni prepoznavni slovenski športniki in ambasadorji trajnosti: vrhunska atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek, šahovska velemojstrica Laura Unuk, vrhunski telovadec Mitja Petkovšek, nekdanja alpska smučarka, olimpijka in danes uspešna podjetnica Ana Drev, mladi nogometaši NK Celje in mladi rokometaši RK Sevnica, judoistka Maruša Štangar, olimpijec in nekdanji rokometni reprezentant Matevž Skok ter hokejisti HK Olimpija Ljubljana. S svojo navzočnostjo so opozorili na pomen gibanja in sobivanja z naravo ter spodbudili širšo skupnost k bolj trajnostnemu načinu delovanja. Njihovo sporočilo je bilo enotno – prihodnost gradimo skupaj, z zgledom in dejanji.

Močna podpora znanih obrazov
Močna podpora znanih obrazov
FOTO: Miško Kranjec

Od dediščine do sončne in zelene prihodnosti

Letošnja setev sončnic je ponudila tudi priložnost za praznovanje pomembnih jubilejev v krajih z bogato železniško tradicijo. V Divači so projekt povezali s 150-letnico istrske proge, v Celju s 180. obletnico prihoda prvega vlaka na Slovensko, v Ormožu pa s stoletnico železniškega postajališča Osluševci.

Takšni mejniki znova potrjujejo vlogo železnice kot vezi med ljudmi, kraji in vrednotami – nekoč in danes.

Sončnice kot simbol energije in optimizma

Kampanja Sejemo sončno prihodnost ne prinaša le lepih razgledov na cvetoče sončnice, temveč povezuje, ozavešča in spodbuja skupnosti, v katerih ljudje dejavno snujejo boljši jutri. Sodelovanje čebelarjev je projekt še obogatilo in okrepilo sporočilo o soodvisnosti človeka in narave.

Sončnic Slovenske železnice niso izbrale po naključju. Kot medovite rastline prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, hkrati pa simbolizirajo rast, sožitje in skupno pot k boljšemu. S svojo živo rumeno barvo v prostor vnašajo optimizem in toplino, obenem pa lepšajo razgled skozi okna vlakov.

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Projekt spodbuja tudi razmislek o trajnostni mobilnosti. Marsikje so sodelujoči opozorili, kako pomemben je javni prevoz in koliko ponuja prav vlak – od učinkovitejše izrabe časa do manjšega vpliva na okolje.

Sončnice bodo tudi letos poleti ob progah zacvetele kot živ opomnik, da trajnost ni le pojem, temveč način razmišljanja in delovanja. Z združenimi močmi lokalnih skupnosti, organizacij in posameznikov projekt potrjuje, da lahko tudi z majhnimi dejanji dosežemo velike premike.

Projekt je zaslovel tudi na evropski ravni: v okviru nagrad European Travel Commission – Rail Tourism Awards 2025 je prejel mednarodno nagrado za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo (Best Green Campaign) v Evropi.

 

Naročnik: Slovenske železnice

Slovenske Železnice Sejemo sončno prihodnost
24ur.com Sejemo sončno prihodnost: enajst občin, številne lokalne skupnosti in ena zgodba o povezovanju in trajnosti
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