Slovenskega pedofila po 18 letih ujeli v Avstraliji

Že skoraj dve desetletji sta minili, odkar sodišče ni moglo vročiti obtožnice Joži Šmitu, obtoženemu spolne zlorabe otroka. Leta 2003 je bila razpisana mednarodna tiralica, saj so dobili informacije, da se moški skriva v tujini. Zadnje mesece pa se je krog iskanja Šmita manjšal, lanskega oktobra, so ga opazili v predmestju Melbourna, tam so preko njegovih sodelavcev spoznali njegove navade.