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Slovenija

Slovenski 15-letniki vse dlje od vrha: pri matematiki in branju pod povprečjem

Ljubljana, 08. 09. 2026 12.54 pred 27 minutami 6 min branja 24

Avtor:
L.M. STA
Šola

Rezultati raziskave PISA 2025 kažejo nadaljevanje trenda upadanja znanja slovenskih 15-letnikov. Pri matematiki in branju je Slovenija pod povprečjem OECD, pri naravoslovju ostaja približno na njegovi ravni, pod povprečjem pa je tudi pri računalniškem reševanju problemov. Medtem ko se slovenski učenci oddaljujejo od najboljših izobraževalnih sistemov, podatki razkrivajo tudi pomanjkanje učiteljev, težave z zbranostjo pri pouku in široko uporabo umetne inteligence.

V primerjavi z letom 2022 se je slovenski rezultat znižal za 16 točk pri naravoslovju, 24 pri branju in 25 pri matematiki. Padec je bil na vseh treh področjih občutno večji od povprečja OECD, kjer so se dosežki znižali za tri, 14 oziroma devet točk. Pod povprečjem OECD so slovenski učenci tudi pri računalniškem reševanju problemov, ki je bilo v raziskavi PISA 2025 dodatno področje ocenjevanja.

PISA meri znanje 15-letnikov na področjih, ki so pomembna za njihovo nadaljnje izobraževanje in življenje. Letošnje ocenjevanje je opravilo več kot 760.000 učencev, kar predstavlja približno 33 milijonov 15-letnikov v šolah 91 sodelujočih držav in gospodarstev.

V Sloveniji je ocenjevanje opravilo 7366 učencev v 356 šolah, kar predstavlja približno 21 600 15-letnikov (po ocenah 93 % celotne populacije 15-letnikov). V raziskavo so vključeni učenci, stari med 15 let in tremi meseci ter 16 let in dvema mesecema, ki so zaključili najmanj šest let formalnega šolanja.

Matematika: osnovno raven ali višjo dosega 65 odstotkov učencev

Pri matematiki je osnovno raven znanja oziroma višjo doseglo 65 odstotkov slovenskih učencev. To je enak delež kot v povprečju OECD. Večji problem se pokaže pri najuspešnejših učencih.

Najvišji ravni znanja, torej ravni 5 ali 6, je v Sloveniji doseglo šest odstotkov učencev, medtem ko je povprečje OECD osem odstotkov. Razlika do vodilnih izobraževalnih sistemov je še precej večja. Na Kitajskem je najvišji ravni doseglo 54 odstotkov učencev, v Singapurju 37 odstotkov, na Tajvanu 32 odstotkov, v Južni Koreji pa 23 odstotkov.

Matematika
Matematika
FOTO: Shutterstock

To pomeni, da Slovenija sicer še vedno dosega razmeroma velik delež učencev, ki obvladajo vsaj osnovno matematično znanje, precej bolj pa zaostaja pri deležu učencev z najvišjimi dosežki.

Branje: pod povprečjem OECD

Slabša je slika pri branju. Osnovno raven bralne pismenosti je doseglo 64 odstotkov slovenskih 15-letnikov, medtem ko je povprečje OECD 69 odstotkov.

Še večja je razlika pri najboljših učencih. Najvišji ravni bralne pismenosti so dosegli le trije odstotki slovenskih učencev. V državah OECD je takšnih učencev šest odstotkov.

Slovenija je tako pri branju pod mednarodnim povprečjem tako pri deležu učencev, ki dosegajo osnovno raven, kot pri deležu najuspešnejših.

Naravoslovje: Slovenija še blizu povprečja

Pri naravoslovju je položaj nekoliko boljši. Osnovno raven znanja je doseglo 76 odstotkov slovenskih učencev, medtem ko je povprečje OECD 74 odstotkov. Pri naravoslovju Slovenija za zdaj ostaja blizu povprečja, vendar tudi tu precej zaostaja za vodilnimi sistemi.

Knjige
Knjige
FOTO: Shutterstock

Tudi pri najuspešnejših učencih je slika primerljiva z OECD. Sedem odstotkov slovenskih učencev je doseglo najvišji ravni znanja, prav tako znaša sedem odstotkov povprečje OECD.

A tudi pri naravoslovju je razlika do najboljših izobraževalnih sistemov očitna. V večini vodilnih sistemov je osnovno raven znanja doseglo več kot 85 odstotkov učencev, v Sloveniji pa 76 odstotkov.

Med najuspešnejšimi so predvsem azijske države in gospodarstva, med njimi Singapur, Japonska, Južna Koreja, Tajvan, Macao in kitajske province B-S-J-Z.

Težava ni samo v znanju

Rezultati PISA obenem kažejo, da na kakovost pouka vplivajo tudi širše razmere v slovenskih šolah. Te se soočajo predvsem s pomanjkanjem učiteljev in drugimi težavami, ki vplivajo na pouk.

Kar 46 odstotkov slovenskih učencev obiskuje šole, katerih ravnatelji menijo, da pomanjkanje učiteljev vsaj nekoliko ovira pouk. Povprečje OECD je 39 odstotkov. Delež se je v Sloveniji povečal tudi od leta 2022, ko je znašal 42 odstotkov.

Podatek je še bolj zgovoren, če pogledamo delež učencev, ki obiskujejo šole, kjer ravnatelji pomanjkanja učiteljev ne zaznavajo kot ovire. Takšnih je v Sloveniji le 17,5 odstotka, medtem ko je povprečje OECD 28,8 odstotka.

Šola
Šola
FOTO: Shutterstock

Prav na ta podatek opozarjajo tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), kjer so se odzvali na današnjo objavo rezultatov. Ocenjujejo, da rezultatov ni mogoče obravnavati ločeno od razmer, v katerih delujejo slovenske šole in njihovi zaposleni.

V Svizu pristojne pozivajo, naj se prednostno lotijo sistemskega reševanja kadrovske problematike v vzgoji in izobraževanju ter zagotovijo ustrezne pogoje za kakovostno javno izobraževanje.

Težave se kažejo tudi pri podpori učiteljev. Le 57 odstotkov slovenskih učencev pravi, da učitelj pri večini ur naravoslovja pokaže zanimanje za učenje vsakega učenca. Povprečje OECD je precej višje, 69 odstotkov.

Da učitelj nadaljuje s poučevanjem, dokler učenci ne razumejo snovi, meni 51 odstotkov slovenskih učencev. V povprečju OECD je takšnih učencev 66 odstotkov.

Poseben izziv predstavljajo tudi motnje pri pouku. Kar 40 odstotkov slovenskih učencev pravi, da njihovi sošolci ne poslušajo, kaj govori učitelj. V povprečju OECD je takšnih učencev 29 odstotkov.

Učenci
Učenci
FOTO: Shutterstock

To je eden od podatkov, ki kažejo, da vprašanje kakovosti izobraževanja ni povezano zgolj z učnim načrtom in znanjem učiteljev, temveč tudi z okoljem, v katerem pouk poteka, ter z zmožnostjo učencev, da pri njem sodelujejo in ohranijo pozornost.

Sviz: pomanjkanje kadra je sistemska težava

V sindikatu opozarjajo, da se je kazalnik pomanjkanja učiteljev v primerjavi z letom 2022 v Sloveniji še poslabšal, medtem ko je bilo v povprečju OECD zaznano izboljšanje.

Po njihovih navedbah tudi aktualna analiza pristojnega ministrstva potrjuje, da gre za sistemsko težavo. Število manjkajočih vzgojiteljev in učiteljev se je v primerjavi s prejšnjim šolskim letom povečalo za 20 odstotkov.

"Za Sviz je to jasno opozorilo, da je treba kadrovsko problematiko nemudoma začeti reševati," so zapisali.

Ob tem poudarjajo, da kakovost javnega izobraževanja ni samoumevna, temveč je njeno ohranjanje in izboljševanje neposredno povezano z ustreznim vrednotenjem vzgojno-izobraževalnega dela. Tudi OECD v svojih analizah poudarja pomen privlačnosti učiteljskega poklica ter pogojev, ki omogočajo pridobivanje in ohranjanje ustrezno usposobljenih zaposlenih.

Sviz opozarja pred preprostimi razlagami

V Svizu ob objavi rezultatov opozarjajo, da podatki raziskave PISA sami po sebi ne dajejo preprostega odgovora na vprašanje, zakaj slovenski dosežki padajo. Prav zato po njihovem mnenju rezultatov ne bi smeli razlagati poenostavljeno ali na njihovi podlagi iskati hitrih rešitev.

Učitelj
Učitelj
FOTO: Shutterstock

Obenem opozarjajo, da pri tako zahtevnih vprašanjih nedomišljene in rokohitrske rešitve ne morejo zagotoviti trajnih izboljšav kakovosti javnega izobraževanja.

Umetna inteligenca je že del šolskega vsakdana

Medtem ko se šole spopadajo s pomanjkanjem učiteljev in motnjami pri pouku, je umetna inteligenca že postala del šolskega vsakdana.

Slovenski učenci so pri njeni uporabi precej blizu mednarodnemu povprečju. Kar 48 odstotkov jih pravi, da vsaj enkrat na teden uporabljajo klepetalne robote z umetno inteligenco za pomoč pri učenju. Povprečje OECD je 46 odstotkov.

Učenci AI uporabljajo za različna šolska opravila. Tretjina jo uporablja pri pripravi pisnih nalog, 30 odstotkov za povzemanje besedil, 27 odstotkov pa za začetno raziskovanje nove teme.

Le deset odstotkov slovenskih učencev je navedlo, da umetne inteligence za nobeno od preverjanih šolskih opravil ne uporabljajo nikoli oziroma skoraj nikoli.

Umetna inteligenca
Umetna inteligenca
FOTO: Shutterstock

Podatki tako kažejo, da je uporaba AI med slovenskimi 15-letniki že precej razširjena, vprašanje za šole pa je, kako jo vključiti v učenje, ne da bi nadomestila samostojno razmišljanje.

Digitalne naprave prinašajo nove motnje

PISA ob tem opozarja na širši problem uporabe digitalnih naprav. V Sloveniji 22 odstotkov učencev pravi, da so njihovi sošolci zaradi digitalnih naprav pogosto moteni pri večini ali vseh urah naravoslovja.

Razlika se pokaže tudi pri dosežkih. Učenci, ki so poročali o takšnih digitalnih motnjah, so v Sloveniji pri naravoslovju v povprečju dosegli kar 26 točk manj kot njihovi vrstniki, ki takšnih motenj niso zaznali.

Učencem prinaša nove možnosti za učenje, raziskovanje in uporabo umetne inteligence, hkrati pa lahko digitalne naprave postanejo vir motenj in zmanjšujejo zbranost pri pouku.

Slovenija vse bolj zaostaja za najboljšimi

PISA 2025 tako ne prinaša zgolj podatkov o znanju slovenskih 15-letnikov, temveč tudi širšo sliko okolja, v katerem se učijo. Ob vse slabših rezultatih se šole soočajo s pomanjkanjem kadra, motnjami pri pouku in novimi izzivi digitalizacije. Prav zato bo za izboljšanje rezultatov poleg vprašanja znanja pomembno tudi, v kakšnih razmerah učenci in učitelji opravljajo svoje delo.

Poglavja:
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PISA 2025 izobraževanje Slovenija šolstvo umetna inteligenca

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blazboss
08. 09. 2026 13.29
sej ni cudno, ce jim ucitelji pa mavricne zastave raj kazejo
Odgovori
0 0
trollolll
08. 09. 2026 13.27
"ne pa ni res,... mamica je rekla, da sem najboljsi"
Odgovori
0 0
yolli
08. 09. 2026 13.27
To je evalvacija dela učiteljev ......
Odgovori
0 0
Beopen
08. 09. 2026 13.27
Nič nepresenetljivega in pričakovano. Z uvedbo devetletke se je pričel razkroj šolstva, ob razvrednotenju dela učiteljev pa še toliko bolj.
Odgovori
+1
1 0
koda60
08. 09. 2026 13.27
Saj ne vedo niti katerega spola so.Dobro so jih prali štiri leta.
Odgovori
+1
1 0
cekinar
08. 09. 2026 13.26
poglejte z.stevanoviča.ta je 95%pod povprečjem ,pa ni 15 let sta.,vec je..
Odgovori
+2
2 0
Nidani
08. 09. 2026 13.24
Zato pa volijo SDS, padec inteligence in izobraženosti...
Odgovori
+2
2 0
MarkoE
08. 09. 2026 13.31
Jp, in SDS je na oblasti (koliko let že?) Tak neučinkovit sistem je postavljajl in vzpostavila prejšnja garnitura (od Gabra nprej) Bojim pa se, da bo potrebno veliko let, da se vzpostavi učinkovita šola. Če pogledamo na kaj se vse starši pritožujejo in učitelji nimajo nobenih kompetenc. Motiviratnost učiteljev je seveda zelo visoka....sarkazem., snov znajo narediti zelo zanimivo...ponovno sakrazem.
Odgovori
0 0
Gernig
08. 09. 2026 13.24
Kaj pa ce bi ze enkrat prenovili nas ucni nacrt in predvsem ministrstvo za izobrazevanje? Najlazje je pokazat s prsti na otroke...
Odgovori
+2
2 0
rogla
08. 09. 2026 13.23
Vse dokler učitelju ne bo vrnjena popolna avtonomija v vzgoji in izobraževanju, ne bo napredka! Starši bi smeli v šolo le ob povabilu na roditeljski sestanek ali na povabilo razrednika na pogovorne ure!
Odgovori
+0
1 1
SlikaBrezOkvirja
08. 09. 2026 13.22
Rabijo še več elektronike... Karkoli, samo, da se otroke zasvaja s tehnologijo, AI bližnjice po poti najmanjšega odpora. Namesto, da bi plezali po drevesu...Permisivna vzgoja in učitelji brez avtoritete tudi ne pomagajo veliko...Otroci pač odraščajo v svetu katerega smo jim sami ustvarili...nič niso bolj "neumni" kot starejše generacije, le prave vzvode in prijeme je potrebno izbrati. Ta članek je tiha kritika staršev in družbe, če mene vprašate...
Odgovori
0 0
SlikaBrezOkvirja
08. 09. 2026 13.24
Sem dobil 22 letnega sodelavca, ki se mi je hvalil kako je diplomiral s ChatGPT. V praksi pa ne ve prijet niti metlo pravilno.
Odgovori
0 0
WOKEPROPAGANDA
08. 09. 2026 13.20
"Poseben izziv predstavljajo tudi motnje pri pouku. Kar 40 odstotkov slovenskih učencev pravi, da njihovi sošolci ne poslušajo, kaj govori učitelj"...........tukaj je odgovor! Potrebne so spremembe!
Odgovori
+2
3 1
Beuelin
08. 09. 2026 13.17
Narekov v šoli ne pišejo več, tudi to je krivo. So se pa tudi otroci in starši zgostili v dve skrajnosti, eni veliko berejo in se z njimi starši veliko ukvarjajo, drugi popolnoma nič.
Odgovori
+2
2 0
Perrun
08. 09. 2026 13.16
pa dobro, glede na naše šole, ki učijo še kot v avstroogrski (memoriziranje, brez digitalizacije) in učitelje, ki hodijo domov ob 12h, menda ne moreš drugih rezultatov pričakovat??
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+1
2 1
krpati
08. 09. 2026 13.16
Ha ha matematika in branje je slabše....imamo pa še dodatna 2 tuja jezika v učnem načrtu....
Odgovori
+2
2 0
Rdečimesečnik
08. 09. 2026 13.14
Pod levaki so jih sam pravice in rimming učili
Odgovori
+3
4 1
dannyer
08. 09. 2026 13.11
Učitelji neznajo učiti. drugič ne delajo enakih manevrov kot na kitajskem k oz preprostimi lahkimi koraki učijo matematiko. zato pa imamo težave pri matematiki. ker se ne uči sistmesko. šole zaostajajo svetlobna leta pred kitajci tukaj.
Odgovori
+3
4 1
Tempus Fugit
08. 09. 2026 13.09
Iz svojih izkušenj vem, da nekateri učitelji in profesorji pač ne znajo učiti matematike. Namesto logične razlage, smo se morali na pamet učiti formule (npr. za izračun površine likov), nekateri profesorji so namensko delali napake, da so imeli malo slabši sošolci težave...
Odgovori
+1
2 1
AlexReal
08. 09. 2026 13.09
Široka uporaba umetne inteligence najbrž prinaša rudi negativne posledice. Če najdeš vse v AI , manj obremenjuješ možgane.
Odgovori
+3
4 1
Ici
08. 09. 2026 13.08
A ni to logično? Permisivna vzgoja, nesposobni starši, dekadentna družba, levičarska družbena usmeritev in močno agresivna LGBT+, kjer ni več dolžnosti, so razlogi za propad evropske civilizacije. Povsod. Ne samo v Sloveniji.
Odgovori
+2
3 1
Lepdan123
08. 09. 2026 13.06
Mislim, da ima pri tem veliko vlogo tudi množično priseljevanje tujcev in otrok, ki ne znajo niti jezika, kaj šele brati.
Odgovori
+6
7 1
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