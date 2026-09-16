Slovenski air tractorji odvrgli več kot dva milijona litrov vode

Posadke Sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka pri Upravi RS za zaščito in reševanje so z delom začele že zgodaj spomladi. Prvo intervencijo so opravile 12. marca v Lučah, zadnjo pa 7. septembra na območju Kranjske Gore. V tem času so na intervencijah sodelovale 31 dni, od tega 27 dni v uradni požarni sezoni, ki traja med 15. majem in 15. septembrom. Med zahtevnejšimi intervencijami letos izstopata požara na Planji nad Bovcem konec julija in nad Srednjim vrhom v občini Kranjska Gora avgusta. Prav na težko dostopnem gorskem terenu so se letala izkazala kot ključna pomoč gasilcem pri omejevanju širjenja ognja.

Prvič posredovali tudi čez mejo

Poseben mejnik pa je Slovenija dosegla sredi avgusta, ko so air tractorji prvič poleteli na pomoč v tujino. Na zaprosilo italijanske civilne zaščite so slovenske sile 14. avgusta odšle v Karnijske Alpe v bližini kraja Amaro. V štirih dneh so posadke opravile 233 odmetov in na požarišče odvrgle kar 699.000 litrov vode. Italijanske ekipe so Sloveniji izrazile veliko hvaležnost, kot tudi zadovoljstvo z učinkovitostjo ekip in odlično koordinacijo na terenu. "Pokazali smo, da smo sposobni hitro, varno in učinkovito delovati tako doma kot tudi izven meja Slovenije. Prva čezmejna intervencija je bila pomemben preizkus naše operativne pripravljenosti, usposobljenosti posadk in sposobnosti sodelovanja s tujimi službami," je sezono ocenil pilot in vodja Sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka po pooblastilu Mitja Vidmar. Po njegovih besedah rezultati potrjujejo, da je Slovenija z vzpostavitvijo lastnih zmogljivosti za gašenje iz zraka pridobila učinkovito in dobro organizirano enoto, ki lahko po potrebi pomaga tudi drugim državam.

Vodo za gašenje so zajemali na številnih vodnih površinah po Sloveniji – največkrat na Bohinjskem jezeru, morju, v Brežicah, na Mariborskem otoku, Velenjskem jezeru – pa tudi čez mejo, na avstrijskem Belem jezeru (Weißensee), italijanskem jezeru Lago di Cavazzo ter v Tržaškem zalivu. Pri gašenju so sodelovali vsi trije slovenski piloti, ki že samostojno opravljajo operativne naloge, ter trije tuji piloti, ki so bili v Sloveniji med celotno požarno sezono. Med rekordno sezono po številu intervencij so naši piloti pridobili dragocene operativne izkušnje. "V sezoni visoke požarne ogroženosti se je ponovno pokazala uporabnost naše flote, še posebej pri gašenju požarov v visokogorju in na težko dostopnem terenu. Pridobljeno znanje je dragoceno in ga bomo pozimi še nadgrajevali," je povedal pilot Sebastjan Ramšak.

Usposabljanje pilotov se nadaljuje