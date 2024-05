Slovenski alpinist z britanskim kolegom preplezal prvenstveno smer na Aljaski

Slovenski in britanski alpinist Gašper Pintar in Tom Livingstone sta med 14. in 17. aprilom na alpinistični odpravi na Aljaski preplezala prvenstveno smer The Great Wall/Veliki zid v 1600-metrski južni steni gore Dickey, ki sodi med najvišje skalne in kombinirane stene na svetu, so sporočili s Planinske zveze Slovenije. Njuna odprava je bila vse prej kot lahka, zaznamovalo jo je namreč nestanovitno in mrzlo vreme.