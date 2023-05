Če iščete navdih za izlet, ki vam bo telefon napolnil z lepimi fotografijami, možgane pa z novimi idejami, se lahko v naslednjih mesecih odpravite v Benetke. V tem mestu ni doma le zgodovina, ampak tudi prihodnost, saj je vrata znova odprl arhitekturni bienale. Tudi Slovenija je zraven in upravičeno pobira pohvale. Naši arhitekti so si namreč postavili zanimivo vprašanje, kako lahko arhitekt zniža račun za ogrevanje. In odgovor? Tako, da za nasvet vpraša gorskega pastirja.