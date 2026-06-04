Slovenski avtoličarji v sodnem boju z zavarovalnicami

Približno tretjina izgube nastane pri vsaki izvedeni storitvi. To je realna bilanca našega dela, ker zavarovalnice delo močno podplačujejo, pripoveduje Jure Plut iz avtoličarske delavnice.

"V primeru nepogodbenega, nepooblaščenega servisa – torej klasičnega zasebnega servisa – je maksimalna cena delovne ure 31 evrov plus DDV. In to v začetku leta 2026," pojasnjuje Plut.

Če upoštevamo vse aktualne izračune, okoliške delavnice ter razmere v drugih državah, "bi se pošteno plačilo gibalo od 60 do 70 evrov, pa vse do 100 evrov," dodaja.

Plut ob tem navaja primer: "Če zavarujemo novega porscheja v Sloveniji, je polni kasko okoli 4.000 evrov, v Nemčiji pa okoli pet ali šest tisoč evrov. Razlika je, da v Sloveniji zavarovalnica plača največ 50 evrov na uro, medtem ko v Nemčiji ni težava plačati tudi do 280 evrov."

Višje urne postavke so v tujini povsem običajne.

Odvetnica Alja Fakin pojasnjuje, da so se že obrnili na evropski organ za zavarovanja. Na slovenskih sodiščih je trenutno okoli 1.500 tožb, še približno 1.000 se jih pripravlja. Prve zadeve so že dobile epilog.

"Do zdaj je v vseh primerih sodišče odločilo v korist avtoservisnih delavnic, torej da so zahtevki utemeljeni in da praksa zavarovalnic ni pravilna," razlaga Fakinova.

Ker zavarovalnice plačil ne zvišujejo, nastajajo nove tožbe, v katerih se zavarovalnice branijo, postopki pa se na že tako obremenjenih sodiščih še dodatno podaljšujejo.

"Septembra imam prvo obravnavo, dobro leto po prvih tožbah. Avtoservisne delavnice čakajo na plačilo in medtem nosijo tudi stroške postopka," pravi odvetnica.

Situacija ne vpliva le na avtoličarje in avtokleparje, temveč tudi na državni proračun.

Ekonomist Jože P. Damijan razlaga: "Če bi zavarovalnice normalno plačevale po teh cenikih, bi se prihodki avtokleparskih delavnic povečali s 74 milijonov na okoli 120 milijonov evrov. To pa pomeni, da bi se povečala tudi davčna osnova za javne prihodke države."

Kar bi, ocenjuje ekonomist, državno blagajno obogatilo za med 19 in 21 milijonov evrov.