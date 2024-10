Slovenski avtomobilski grozd v krču: kdo bo odpuščal?

Šempeter je udarila novica, da bo nemški lastnik podjetja Mahle prihodnje leto na veliko odpuščal. Od 1.700 delavcev bo na cesti pristalo več kot 600 zaposlenih. Scenarij bi lahko preprečil le čudež. Ramo upravi pa je ponudil gospodarski minister, ki sicer konkretnih rešitev še nima.

"Ko sem vprašal, kje je problem v državi, da je prišlo do te odločitve, ni bilo odgovora," je dejal Matjaž Han. "Od Hana smo pričakovali konkretne predloge, nismo dobili nič konkretnega, bolj zaveza, da se bomo pogajali," pa je nato dejala Mojca Plešarn, predsednica sveta delavcev Mahle.

Minister Mesec pa bi rešitve iskal v korona-ukrepih. Socialni partnerji bodo tako prihodnji petek na Ekonomsko socialnem svetu razpravljali o uvedbi stalne sheme skrajšanega delovnega časa.

Avtomobilska panoga pri nas zaposluje kar 40 tisoč ljudi, ki skupaj ustvarijo destino slovenskega bruto domačega proizvoda. Anketa OZS je pokazala, da o odpušanju resno razmišlja kar 68 odstotkov avto-podjetij. Nazadovanje Volswagna pa že pušča posledice. "Naročil je že absolutno premalo, da bi lahko ta delovna mesta ohranili v tako velikem številu, ampak tisto, kar je ključno, je to, da se pravi čas obrnemo, zato ker je škoda delovnih mest," meni Danijel Lamperger iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Od 120 zaposlenih se do novega leta nameravajo posloviti v Boxmarku. Odpuščali bodo tudi v Žireh. Češki lastnik František Pivoda, ki je pred dvema letoma prevzel Alpino je sicer še leta 2022 napovedoval takole: "Všeč nam je znamka, kakovost izdelkov in potencial. Vse to so prioritete, s katerimi bomo zgradili novo Alpino."

Neslaven razplet je pripeljal do ukinitve obrata modne obutve. Od 220 zaposlenih bodo odpustili 83 delavcev. "Ni prijetno, da dobiš odpoved v roke po 30 letih delovne dobe in začneš gledati, kam se boš sedaj zaposlil pri teh letih," je povedala Janja Tinauer, predsednica sindikata delavcev Alpine.

Za nekatere bodo sicer našli nova delovna mesta znotraj podjetja, preostali pa se bodo morali znajti po svoje.