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Slovenski dijak: 'Slišali smo strele in videli množico, ki teče proti nam'

Ptuj, 08. 11. 2026 16.54 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. 24UR
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Za nas je spregovoril dijak četrtega letnika Gimnazije Ptuj, ki je bil med šolskim izletom na Poljskem le 100 metrov stran od smrtonosnega strelskega napada. Ko so slišali strele, so se s sošolci sprva spogledovali, saj niso vedeli, za kaj gre, je pojasnil za našo televizijo. Čez nekaj sekund so videli množico, ki je tekla proti njim, se obrnili in začeli teči. Več si lahko pogledate v današnji oddaji 24UR.

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"Stali smo 100 metrov stran od dogajanja. Nismo videli, za kaj se gre. Na začetku smo slišali par strelov, se med sabo spogledovali, nismo vedeli, za kaj se gre, ali bi leteli ali ne bi. Potem pa smo videli čez par sekund množico ljudi, ki je začela tekati proti nam. V tistem trenutku smo se vsi obrnili in začeli tekati, kolikor je lahko šlo. Ostal sem z mojimi sošolci. V momentu sploh ne veš, kaj se dogaja, nek adrenalin drži. Nisem niti nekaj čutil vmes. Ko smo prišli na varno točko, smo se malo umirili in poklicali profesorja in ostale dijake, če so vsi okej," je za našo televizijo pojasnil dijak 4. letnika Miha Bošnik. Le 45 minut pred tem so sedeli v kavarni, ki je bila kasneje prestreljena s streli, je še povedal.

Krakov in celotna Poljska sta po strelskem pohodu 24-letnika, ki je v središču mesta ubil šest ljudi, poškodoval pa 16, v šoku, je povedala Slovenka Ajla, ki tri leta živi in dela v drugem največjem poljskem mestu. Poljska je res varna država in Krakov je zadnje mesto, kjer bi pomislila na kaj takšnega, je dejala.

Preberi še 'Poljska je varna država, to je velik šok za vse'

Kdo pa je 24-letni napadalec? Za medije so spregovorili nekateri njegovi znanci in sosedje.

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