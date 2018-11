Pretepi sredi belega dne, obračuni z nožem, celo poskus uboja

Dijaki na avtobusu so bili 15. novembra priča pretepu, ki naj bi se začel s fantom, ki je nadlegoval dekle. Trije so ji priskočili na pomoč, obračun se je nadaljeval kar sredi ceste, in to sredi belega dne. To je le eden od incidentov, ki je prejšnji teden pretresel Novomeščane.

1553 mladostnikov, tako fantov kot deklet, je v zadnjih štirih letih koga udarilo, se pretepalo, k temu izzivalo ali spodbujalo.

Incident se je le dan pred novomeškim zgodil za Bežigradom v Ljubljani. Policijski trak v parku je pričal o obsegu pretepa, v katerem je bilo udeleženih več mladoletnikov. Nekaj po drugi uri popoldan so policisti zbirali podatke, govorili s pričami, medtem ko so poškodovana že odpeljali v klinični center – eden z vbodno rano, drug je iz bolnišnice odšel v pripor zaradi kaznivega dejanja poskusa uboja.

Le dva dni pred tem, 12. novembra, pa se je krvavi obračun zgodil v središču Murske Sobote. Domnevno so se hudo sprli 16-letniki, lokalni mediji so poročali, da so se policisti na kraj pripeljali kar z osmimi avtomobili, center pa zaprli za promet. Posredovali so med drugim na železniški postaji, v smetnjakih iskali orožje – eden od vpletenih naj bi z ostrim predmetom zabodel dve osebi, oba poškodovana sta iskala pomoč v bolnišnici.

Samo letos že več kot 200 kaznivih dejanj, kjer so bile žrtve mladoletne osebe in otroci

Ko govorimo o kaznivih dejanjih mladoletniške kriminalitete, sicer statistika pravi, da številke padajo, a če pogledamo število kaznivih dejanj, kjer so bile žrtve mladoletne osebe in otroci, smo letos – kot lani – že nad 200.

Del statistike je že nekaj let prav zloglasna novomeška avtobusna postaja, kjer so pred štirimi leti zabodli 19-letnika, maja 2015 sta 15- in 16-letnik pretepla in zlomila rebro 15-letnemu dijaku.

Poleg javnih površin v naseljih so na udaru osnovne in srednje šole, vzroki pa predvsem: nesprejemanje drugačnosti, potreba po samodokazovanju, tudi koristoljubje.